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  4. СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 11:58 |
1922
9

СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова

Им оказался «Наполи»

20 января 2024, 11:58 |
1922
9
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
shakhtar.com. Георгий Судаков

Накануне генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин признался, что донецкий клуб ответил отказом на предложение неназванного клуба о продаже полузащитника Георгия Судакова за 40 миллионов евро.

Итальянские средства массовой информации практически одновременно с высказыванием функционера «горняков» привели новость о том, что предложение по Судакову приближенное к 40 миллионам евро делал «Наполи».

«Наполи» также пытается заполучить украинца, 21-летнюю жемчужину «Шахтера», которая сводит с ума половину Европы, в том числе «Ювентус»: Георгия Судакова, чрезвычайно талантливого полузащитника. Он стоит 40 миллионов евро: «Наполи» пытался договориться, он предложил сумму, очень близкую к запрошенной, демонстрируя конкретный интерес к игроку, но на данный момент ответ был отрицательным», - пишет Tutto Napoli со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не сможет заявить Судакова, так как использовал последнее место для игроков не из стран Евросоюза в командной заявке.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Источник Tutto Napoli
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Комментарии 9
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ZloyDeda
Піар як і з Мудриком Але вже дурних немає, щоб на таке повестися
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+6
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Gargantua
за 40 можно Мудрика купить у Челси.
по уценке. 
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+4
New Zealander
Ну раз вже й італійські ЗМІ підтвердили то вже ніхто не зможе сказати що це не правда
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+1
FunnyCat_____
Наполи само хоть в курсе?
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+1
john
шахтар це епл в світі технологій
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0
Анатол Шиманськ
Піся Мудрика, навряд хтось купить когось в Шахтарі.
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-2
AK.228
Так… чи ж самі це писали нещодавно 
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-2
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