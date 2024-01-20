СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
Им оказался «Наполи»
Накануне генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин признался, что донецкий клуб ответил отказом на предложение неназванного клуба о продаже полузащитника Георгия Судакова за 40 миллионов евро.
Итальянские средства массовой информации практически одновременно с высказыванием функционера «горняков» привели новость о том, что предложение по Судакову приближенное к 40 миллионам евро делал «Наполи».
«Наполи» также пытается заполучить украинца, 21-летнюю жемчужину «Шахтера», которая сводит с ума половину Европы, в том числе «Ювентус»: Георгия Судакова, чрезвычайно талантливого полузащитника. Он стоит 40 миллионов евро: «Наполи» пытался договориться, он предложил сумму, очень близкую к запрошенной, демонстрируя конкретный интерес к игроку, но на данный момент ответ был отрицательным», - пишет Tutto Napoli со ссылкой на Corriere dello Sport.
Ранее сообщалось, что «Наполи» не сможет заявить Судакова, так как использовал последнее место для игроков не из стран Евросоюза в командной заявке.
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