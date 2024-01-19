В Шахтере сообщили об отказе в продаже Судакова. Сколько предлагали?
Этой информацией поделился генеральный директор «горняков»
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил информацию, что донецкий клуб отказался от предложения по продаже полузащитника команды Георгия Судакова.
«Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможны 3 миллиона бонусами», – передает слова Палкина пресс-служба «горняков».
В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Ранее в Италии сообщили список топ клубов Европы, которым интересен Судаков.
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