В Шахтере сообщили об отказе в продаже Судакова. Сколько предлагали?

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил информацию, что донецкий клуб отказался от предложения по продаже полузащитника команды Георгия Судакова.

«Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможны 3 миллиона бонусами», – передает слова Палкина пресс-служба «горняков».

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее в Италии сообщили список топ клубов Европы, которым интересен Судаков.