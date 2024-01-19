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  4. В Шахтере сообщили об отказе в продаже Судакова. Сколько предлагали?
Украина. Премьер лига
19 января 2024, 15:18 | Обновлено 19 января 2024, 15:52
2950
12

В Шахтере сообщили об отказе в продаже Судакова. Сколько предлагали?

Этой информацией поделился генеральный директор «горняков»

19 января 2024, 15:18 | Обновлено 19 января 2024, 15:52
2950
12
В Шахтере сообщили об отказе в продаже Судакова. Сколько предлагали?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил информацию, что донецкий клуб отказался от предложения по продаже полузащитника команды Георгия Судакова.

«Мы вчера отклонили предложение о продаже Судакова за 40 миллионов евро. А сегодня покупаем яркого игрока, будущую мировую звезду за 12 миллионов и дополнительно возможны 3 миллиона бонусами», – передает слова Палкина пресс-служба «горняков».

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее в Италии сообщили список топ клубов Европы, которым интересен Судаков.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Сергей Палкин
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 12
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anacreon
А потім ці клоуни йдуть в спортивні суди і корчать з себе бідних-босих зі словами, що ФІФА вкрала в них мільйони, забравши гравців, за яких вони дотепер повинні виплачувати колишнім власникам гроші і ото вони такі бідні, пожалійте, нема чим платити....Після чого йдуть хватилис, як відхилили 40 мільйонів за вихованця.
Потім дивуються, чого їхнє ниття спортивні суди ігнорують.
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+5
Андрій Шевченко
Знову наркотики....як не срня, так палка.....
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+4
DidOk
40 лямів ? ))))))))
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+3
Pavel_i_CO
А днонэтскіє лохи вірять в цю маячню)
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+3
Умник
Это типо мы должны сказать: "вау это гениально?"
Время покажет какое решение правильное.
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+3
FunnyCat_____
лучше бы в свою школу бабки инвестировали, чтобы у чужих украинских клубов не воровать с ДЮСШ 
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+1
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Sashko57
Шахраї
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0
FunnyCat_____
не вы покупаете, а абоненты Ясно 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
ждут с апл предложение---все деньги там сейчас
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-1
Alexander Киев
Думаю, був би клуб із АПЛ і 40 млн - відпустили. Тут мабуть вже гравцю не сподобався запит і сам клуб, тому і пішли у відмову.
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-4
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