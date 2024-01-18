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  4. Известен список клубов, заинтересованных Судаковым. Сколько хочет Шахтер?
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 15:50 |
493
1

Известен список клубов, заинтересованных Судаковым. Сколько хочет Шахтер?

Кроме «Наполи» и «Ювентуса» украинец заинтересовал еще несколько именитых команд

18 января 2024, 15:50 |
493
1
Известен список клубов, заинтересованных Судаковым. Сколько хочет Шахтер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По сообщениям итальянского издания Calciomercato, лидер «горняков» дальше интересен «Наполи» и «Ювентусу», которые уже имеют связи с окружением футболиста. Кроме итальянских грандов заинтересованность к игроку сборной Украины приписывают «Барселоне», Баварии», «Манчестер Сити» и даже «Ливерпулю», который был ближе всех к подписанию Судакова летом.

«Горняки» установили ценник за украинца в размере 40 миллионов евро и не собираются идти на уступки.

Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.

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Источник Calciomercato
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Комментарии 1
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Falko
Спорти, ви там комунікацію між редакторами новин якось налагодьте. Бо один пише, що Ювентус - фсьо, другий пише, що Наполі - вслід за Ювентусом. Але тут на зміну заступає третій.
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