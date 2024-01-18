Известен список клубов, заинтересованных Судаковым. Сколько хочет Шахтер?

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По сообщениям итальянского издания Calciomercato, лидер «горняков» дальше интересен «Наполи» и «Ювентусу», которые уже имеют связи с окружением футболиста. Кроме итальянских грандов заинтересованность к игроку сборной Украины приписывают «Барселоне», Баварии», «Манчестер Сити» и даже «Ливерпулю», который был ближе всех к подписанию Судакова летом.

«Горняки» установили ценник за украинца в размере 40 миллионов евро и не собираются идти на уступки.

Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.