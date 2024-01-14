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  4. ФОТО. Пока не золотой. Шахтер вручил Судакову награду лучшему игроку года
Украина. Премьер лига
14 января 2024, 19:28 |
310
0

ФОТО. Пока не золотой. Шахтер вручил Судакову награду лучшему игроку года

Игрок получил награду от клуба

14 января 2024, 19:28 |
310
0
ФОТО. Пока не золотой. Шахтер вручил Судакову награду лучшему игроку года
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

На старте тренировочного сбора в Турции хавбек «Шахтера» Георгий Судаков получил от клуба награду лучшему игроку минувшего года.

Наставник Марино Пушич передал игроку награду, которая отдаленно похожа на Золотой мяч. Ранее болельщики назвали Георгия лучшим футболистом 2023 года.

Сейчас с Судаковым связаны различные трансферные слухи – на игрока претендуют «Ювентус» и «Наполи».

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Источник Sport.ua
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