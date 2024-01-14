ФОТО. Пока не золотой. Шахтер вручил Судакову награду лучшему игроку года
Игрок получил награду от клуба
На старте тренировочного сбора в Турции хавбек «Шахтера» Георгий Судаков получил от клуба награду лучшему игроку минувшего года.
Наставник Марино Пушич передал игроку награду, которая отдаленно похожа на Золотой мяч. Ранее болельщики назвали Георгия лучшим футболистом 2023 года.
Сейчас с Судаковым связаны различные трансферные слухи – на игрока претендуют «Ювентус» и «Наполи».
🔝 Нагорода Георгія Судакова ⚒ Найкращий гравець «Шахтаря» у 2023 році! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 14, 2024
На першому занятті року головний тренер Маріно Пушич привітав Георгія із визнанням найкращим гравцем за версією вболівальників і вручив йому відповідний приз 🏆#Shakhtar pic.twitter.com/GyfhxP9iDo
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