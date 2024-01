Дорога для Судакова закрыта. Наполи усилился одноклубником Забарного

23-летний ивуарийский полузащитник Хамед Траоре перешел из «Борнмута» в «Наполи».

Сегодня итальянский клуб официально объявил о переходе игрока. Траоре присоединился к неаполитанцам на правах аренды, у «Наполи» будет право выкупа игрока, которым они, скорее всего, воспользуются.

Этот трансфер делает маловероятным переход полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова в «Наполи» зимой, поскольку у игроков одинаковая позиция и трансфер Траоре занял последнее место для игроков не из стран ЕС в заявке команды. К украинцу также проявляют интерес «Ювентус» и «Арсенал».

From Ivory Coast to Napoli. Welcome Hamed! 👋



