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  4. Дорога для Судакова закрыта. Наполи усилился одноклубником Забарного
Италия
17 января 2024, 21:40 |
1023
18

Дорога для Судакова закрыта. Наполи усилился одноклубником Забарного

Хамед Траоре присоединился к неаполитанцам на правах аренды

17 января 2024, 21:40 |
1023
18
Дорога для Судакова закрыта. Наполи усилился одноклубником Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамед Траоре

23-летний ивуарийский полузащитник Хамед Траоре перешел из «Борнмута» в «Наполи».

Сегодня итальянский клуб официально объявил о переходе игрока. Траоре присоединился к неаполитанцам на правах аренды, у «Наполи» будет право выкупа игрока, которым они, скорее всего, воспользуются.

Этот трансфер делает маловероятным переход полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова в «Наполи» зимой, поскольку у игроков одинаковая позиция и трансфер Траоре занял последнее место для игроков не из стран ЕС в заявке команды. К украинцу также проявляют интерес «Ювентус» и «Арсенал».

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Хамед Траоре Георгий Судаков Шахтер Донецк Наполи Борнмут трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы
Источник ФК Наполи
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Комментарии 18
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Александр
Если бы спросили у тех.кто якобы покупает судакова по поводу перехода то все бы в один голос спростли Кто это ? Уверен что никто его не купит 
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+4
samird
Те, що Судаков до Італії не поїде, стало зрозуміло відразу після того, як Шахтар озвучив цінник - італійці ніколи не будуть платити подвійну/потрійну ціну за кота в мішку. Сподівання можуть бути тільки на Фабріціо Романо та АПЛ. Але після кейсу Мудрика (та Фреда) є дуже великі сумніви. Хоча британці можуть. 
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+3
Андрій Шевченко
Та нікому той мудаков і даром не потрібен
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+1
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Vitaliy Shevchenko
З Шахтаря можна піти як Мудрик, чи так як Трубін. І саме смішно, що Челсі-Арсенал давали за першого майже аналогічні суми, але їм байдуже думку футболіста і його подальшу кар'єру. А другий молодець, хоча також не туди куди хотів, але людина правильно розклала пріоритети у своїй кар'єрі. По діях Судакова не видно, що він хоче в Європу. Боїться виходити з зони комфорту.
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0
contr
Квиток в Неаполь Судаков здає 😫
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0
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AK.228
Супер
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-3
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