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Англия
17 января 2024, 20:52 |
3430
33

В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал

Судаков может стать одноклубником Зинченко

17 января 2024, 20:52 |
3430
33
В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации инсайдера Экрема Конура, за игроком продолжают следить итальянские «Наполи» и «Ювентус». Украинец также заинтересовал и лондонский Арсенал, за который уже играет его партнер по сборной Украины Александр Зинченко.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.

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Источник Twitter
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Комментарии 33
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contr
Судаков пішов за квитками в Мілан Турин Лондон Париж Мюнхен Барселону Мадрид 😫
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+4
contr
 Сундуков зацікавив всіх але за таку ціну нах не потрібен ☝️😫😫😫
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+4
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avk2307
Просто Шахтер сейчас в Турции, и не сложно пару сотен кому то отвалить, чтобы в твиттере напечатал новости про Судакова
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+2
avk2307
Вот про Арсенал 100% вранье. Не знаю даже кто такой этот Конур.
Но Арсеналу сейчас нужен точно не Судаков.
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+2
NoMad
Фух, я вже почав переживати, що жодних новин про Судакова
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+1
Pavel_i_CO
По попередній схемі, дуже скоро повинен Челсі з'явитися ))
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0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Було б окуенно!!!
Набагато краще нікчемного туринтуса з наполі 
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-1
Показать Скрыть 13 ответов
Dmytro11q
Спочатку дует в Жироні, можливо не зовсім вдалий. Тепер ймовірний дует в Арсеналі. То ж що, Жирона виграє Прімеру, Арсенал ЛЧ? Там тандем, й там можливий тандем українців. Якщо де й вдається показувати свій рівень, то в європейських чемпіонатах. Бо УПЛ поки що гідно котиться донизу. Завдячуючи не востаннє "Д"(К).
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-3
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