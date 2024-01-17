В Англии будет украинский дуэт? Звезда Шахтера заинтересовал Арсенал

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков своей игрой заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации инсайдера Экрема Конура, за игроком продолжают следить итальянские «Наполи» и «Ювентус». Украинец также заинтересовал и лондонский Арсенал, за который уже играет его партнер по сборной Украины Александр Зинченко.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 18 матчей за «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Ранее украинец был признан лучшим игроком «горняков» в 2023 году.