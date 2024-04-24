Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика

«Наполи» проявляет интерес к форварду «Жироны» и сборной Украины Артему Довбику. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Летом «Наполи», скорее всего, покинут сразу два форварда: Виктор Осимхена, которого хотят видеть у себя «ПСЖ» и несколько топ-клубов АПЛ, а также Джованни Симеоне, который получает недостаточно игровой практики.

Заменить их в составе «Наполи» могут Довбик и форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Ожидается, что трансферная стоимость форварда сборной Украины может составить примерно 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Довбик лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги с 18 голами в 30 матчах.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» также может подписать Георгия Судакова.