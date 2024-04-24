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Италия
24 апреля 2024, 14:37 |
1565
2

Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика

Форвард «Жироны» может продолжить карьеру в «Наполи»

24 апреля 2024, 14:37 |
1565
2
Итальянский топ-клуб может летом подписать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Наполи» проявляет интерес к форварду «Жироны» и сборной Украины Артему Довбику. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Летом «Наполи», скорее всего, покинут сразу два форварда: Виктор Осимхена, которого хотят видеть у себя «ПСЖ» и несколько топ-клубов АПЛ, а также Джованни Симеоне, который получает недостаточно игровой практики.

Заменить их в составе «Наполи» могут Довбик и форвард «Лилля» Джонатан Дэвид. Ожидается, что трансферная стоимость форварда сборной Украины может составить примерно 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Довбик лидирует в бомбардирской гонке Ла Лиги с 18 голами в 30 матчах.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» также может подписать Георгия Судакова.

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Артем Довбик Жирона Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник
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Комментарии 2
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Joseffsss
Довбику  нету смысла переходить в клуб который не будет играть в лиге чемпионов. Лучше уже остаться в Жироне...
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+1
Nostradamus
 Наполі мимо Єврокубків... 
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+1
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