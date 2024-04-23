Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на следующий клуб 21-летнего украинского футболиста донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный следующий клуб Судакова – итальянский «Наполи», переход Георгия туда оценивается коэффициентом 1.85, а в «Ювентус» – 2.00.

В последнее время Судакова часто связывают с лондонским «Арсеналом», коэффициент на то, что Георгий станет одноклубником Александра Зинченко, составляет 3.00.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» намерен купить Судакова за £60 миллионов.

Топ-5 фаворитов на подписание Георгия Судакова по версии букмекеров: