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Италия
23 апреля 2024, 18:42 | Обновлено 23 апреля 2024, 18:50
1684
9

Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков

По мнению аналитиков, следует ожидать перехода Судакова в «Наполи»

23 апреля 2024, 18:42 | Обновлено 23 апреля 2024, 18:50
1684
9
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на следующий клуб 21-летнего украинского футболиста донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.

По мнению аналитиков, наиболее вероятный следующий клуб Судакова – итальянский «Наполи», переход Георгия туда оценивается коэффициентом 1.85, а в «Ювентус» – 2.00.

В последнее время Судакова часто связывают с лондонским «Арсеналом», коэффициент на то, что Георгий станет одноклубником Александра Зинченко, составляет 3.00.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» намерен купить Судакова за £60 миллионов.

Топ-5 фаворитов на подписание Георгия Судакова по версии букмекеров:

  1. Наполи – 1.85
  2. Ювентус – 2.00
  3. Арсенал – 3.00
  4. Ливерпуль – 4.00
  5. РБ Лейпциг – 4.00
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Ювентус трансферы Наполи Шахтер Донецк РБ Лейпциг котировки букмекеров трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков азарт Ливерпуль Арсенал Лондон трансферы АПЛ
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 9
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Pavel_i_CO
Нормальний такий розвод від букмекерів. В які строки має перейти? А якщо нікуди не перейде, то програють всі, чи всім гроші повертають?)
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+1
George1
Не повірю що ніхто вчора не дивився шахтар .Скажіть як вам судаков ?навіть для шахтаря він слабкий
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0
samird
На сьогодні, враховуючи рівень гри та апетити Шахтаря, самий реальний варіант - це... Шахтар. А через років 7 - в Серію А. Второваною доріжечкою - в Емполі за 1-2 мільйони. 
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0
OtsoCity
Хто виграє УПЛ 2023/24? Думка букмекерів
Шахтар Донецьк – 1.05
Динамо Київ – 8.00
Кривбас – 500.0
Дніпро-1 – 500.0
Хвойди суркисів, який  гарний дуже коефіцієнт на лайно суркисів (динамо), ви вже поставили свої всі гроши на своє лайно, чи всралися як завжди та злякалися?
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0
Lion
Новость о Шахтёре а подзаборная динамовская братва в своем репертуаре....
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0
George1
Смішно .я дивися,вчора швхтар .судаков це нуль .копія мудрика тільки без швидкості .удару пасу немає .його зняли бо він нульвий .нікому він не потрібен .донцькі вигадують що черга стоїть  може хтось повірить 
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-1
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AK.228
Нііііііііііііііі, тільки не Серія Г…. 
Треба в АПЛ
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-2
Виктор Войцеховский
Ахаа. Матвиенко уже перешел. Следующий клуб нью-Арендовец
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-2
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