Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
По мнению аналитиков, следует ожидать перехода Судакова в «Наполи»
Букмекерские конторы обновили коэффициенты на следующий клуб 21-летнего украинского футболиста донецкого «Шахтера» Георгия Судакова.
По мнению аналитиков, наиболее вероятный следующий клуб Судакова – итальянский «Наполи», переход Георгия туда оценивается коэффициентом 1.85, а в «Ювентус» – 2.00.
В последнее время Судакова часто связывают с лондонским «Арсеналом», коэффициент на то, что Георгий станет одноклубником Александра Зинченко, составляет 3.00.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» намерен купить Судакова за £60 миллионов.
Топ-5 фаворитов на подписание Георгия Судакова по версии букмекеров:
- Наполи – 1.85
- Ювентус – 2.00
- Арсенал – 3.00
- Ливерпуль – 4.00
- РБ Лейпциг – 4.00
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