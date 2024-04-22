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Англия
22 апреля 2024, 00:36 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:47
492
2

Лидер АПЛ настроен купить звезду сборной Украины за 60 миллионов

Георгия Судакова все чаще связывают с «Арсеналом»

22 апреля 2024, 00:36 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:47
492
2
Лидер АПЛ настроен купить звезду сборной Украины за 60 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации издания Football London, одним из претендентов на Судакова является «Арсенал». Приоритетной задачей для «канониров» на лето является трансфер нападающего, но клуб также планирует усилить полузащиту. Отмечается, что «Арсенал» рассчитывает купить Судакова за 60 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных передачи.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.

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Дмитро Олійник Источник: Football London
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Комментарии 2
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Alex T
Могут спасти членси и забрать мудрило, теперь за адекватную цену )
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Gargantua
сейчас по идее Палкин должен сказать, что за Деклана Райса отдали 100, а Судаков не хуже ))
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