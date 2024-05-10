Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19

В центральном матче 28-го тура чемпионата Украины U-19 юниоры донецкого «Шахтера» U-19 проиграли сверстникам из киевского «Динамо» со счетом 1:2.

Как сообщил сайт Dynamo.kiev.ua, ссылаюсь на информацию заместителя генерального директора «Динамо» Сергея Мохника, после игры произошел конфликт между руководителями команд.

Сообщается, что старший тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы «Динамо» Александра Ищенко.

Сергей Мохник: «Мы возмущены и считаем подобные действия необъяснимыми и неприемлемыми. «Динамо» планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ».