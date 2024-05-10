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  4. Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Молодежные турниры
10 мая 2024, 22:37 | Обновлено 10 мая 2024, 22:48
1057
4

Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19

Юниоры донецкого «Шахтера» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:2

10 мая 2024, 22:37 | Обновлено 10 мая 2024, 22:48
1057
4
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
ФК Шахтер. Алексей Белик

В центральном матче 28-го тура чемпионата Украины U-19 юниоры донецкого «Шахтера» U-19 проиграли сверстникам из киевского «Динамо» со счетом 1:2.

Как сообщил сайт Dynamo.kiev.ua, ссылаюсь на информацию заместителя генерального директора «Динамо» Сергея Мохника, после игры произошел конфликт между руководителями команд.

Сообщается, что старший тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик ударил 70-летнего руководителя детско-юношеской школы «Динамо» Александра Ищенко.

Сергей Мохник: «Мы возмущены и считаем подобные действия необъяснимыми и неприемлемыми. «Динамо» планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ».

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Николай Степанюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 4
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Pavel_i_CO
Спочатку їх щурята волали в прямому ефірі про савєтскій шахтьор, та кидали пляшки в динамівців, а потім і це лугандонське чмо підняло руку на людину, яка вдвічі старша за нього... ДНОнєтскає бидло - це невиліковна хвороба 
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+2
FunnyCat_____
кончелыги немножно забывать начали видимо 
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0
easterly
Сєпари прижилися за спинами жінок та дітей
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0
Chort
ХАЦА ПОЛЯКИ ИЗБИЛИ,СТАРОГО ПЕРДУНА ИЩА КРОТ БЕЛЯШ ПОБИЛ.СНОВА МОЁ ДИНАМО ВСЕ ПО КРУГУ ПУСКАЮТ.
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-3
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