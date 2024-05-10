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  4. Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
Лига конференций
10 мая 2024, 23:31 |
1549
0

Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины

Поединок за титул Лиги конференций может не состояться в Греции, а пройти в Венгрии

10 мая 2024, 23:31 |
1549
0
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал Лиги конференций может не состояться на стадионе «Айя-София», расположенного в Афинах.

Местные правоохранительные органы не могут гарантировать безопасность для болельщиков.

По этой причине финал третьего по силе еврокубка может быть перенесён в Будапешт (Венгрия) на стадион «Пушкаш Арена». Сейчас в Греции нестабильная политическая ситуация, что также могут влиять на появление дополнительных угроз безопасности.

В финале Лиги конференций встретятся греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Игра состоится 29 мая.

На стадии полуфинала «Фиорентина» прошла бельгийский «Брюгге» (3:2, 1:1), а «Олимпиакос» выбил английскую «Астон Виллу» (4:2, 2:0).

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Лига конференций Фиорентина Олимпиакос Пирей Греция Венгрия
Даниил Агарков Источник: Twitter
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