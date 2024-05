Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины

Финал Лиги конференций может не состояться на стадионе «Айя-София», расположенного в Афинах.

Местные правоохранительные органы не могут гарантировать безопасность для болельщиков.

По этой причине финал третьего по силе еврокубка может быть перенесён в Будапешт (Венгрия) на стадион «Пушкаш Арена». Сейчас в Греции нестабильная политическая ситуация, что также могут влиять на появление дополнительных угроз безопасности.

В финале Лиги конференций встретятся греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Игра состоится 29 мая.

На стадии полуфинала «Фиорентина» прошла бельгийский «Брюгге» (3:2, 1:1), а «Олимпиакос» выбил английскую «Астон Виллу» (4:2, 2:0).

