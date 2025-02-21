Украина. Премьер лига21 февраля 2025, 15:07 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:08
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Федорчук признался, чем его зимой удивил Ингулец
Известный эксперт удивлен, что клуб не готовился к игре на травяных полях.
21 февраля 2025, 15:07 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:08
346
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Известный украинский эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал 2 команды Украинской Премьер-лиги, которые его удивили зимой.
– Во время зимней паузы в чемпионате УПЛ участники чем-то удивили?
– Разве что динамовцы, которые были снова пассивны на трансферном рынке, и «Ингулец», который не готовился к новым испытаниям на травяных полях. Другие прилагали усилия, чтобы укрепить свои ряды, но их возможности в приглашении новичков из ведущих футбольных стран, были ограничены.
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