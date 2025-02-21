Федорчук признался, чем его зимой удивил Ингулец

Известный украинский эксперт Олег Федорчук в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал 2 команды Украинской Премьер-лиги, которые его удивили зимой.

– Во время зимней паузы в чемпионате УПЛ участники чем-то удивили?

– Разве что динамовцы, которые были снова пассивны на трансферном рынке, и «Ингулец», который не готовился к новым испытаниям на травяных полях. Другие прилагали усилия, чтобы укрепить свои ряды, но их возможности в приглашении новичков из ведущих футбольных стран, были ограничены.