ДЕКУ: «Нам нужно сосредоточиться на первом матче против Бенфики»

В пятницу, 21 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала и последующих этапов Лиги чемпионов. Соперником «Барселоны» мог стать либо «ПСЖ», либо «Бенфика». Жребий выбрал португальский клуб.

«Бенфика» и «Барселона» встречались в основном этапе. «Барселона» на выезде одержала победу со счетом 5:4 благодаря голу Рафиньи в компенсированное время. Результат жеребьевки прокомментировал спортивный директор «Барселоны» Деку.

«Я думаю, что на данном этапе выбирать особо не из чего. Это правда, что ПСЖ переживает подъем, как и «Бенфика». Мы уже встречались с «Бенфикой», и это был очень сложный матч, в котором мы много страдали, и мы фактически совершили исторический камбэк. Но мы могли легко проиграть, потому что «Бенфика» была очень сильна. «Бенфика» – очень сильная команда дома, поэтому нам нужно сосредоточиться на первом матче против «Бенфики», а потом посмотрим».

Если «Барселона» пройдет «Бенфику» то в четвертьфинале сыграет с победителем пары «Боруссия» Дортмунд – «Лилль». То, что сетка уже известна, не дает преимуществ командам, считает Деку.

«В конечном счете, в Лиге чемпионов нет таких расчетов. Например, в прошлом сезоне, когда «ПСЖ», который для меня был одним из фаворитов, рано вылетел от команды, которая считалась слабее. Люди не ожидали, что «Боруссия» выйдет в финал. Вот почему я думаю, что самое главное - играть, стараться проходить этапы шаг за шагом и концентрироваться на каждом матче».