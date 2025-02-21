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АПОЭЛ
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 0 : 2
Целе Проходит дальше
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Лига конференций
21 февраля 2025, 14:28 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:40
11
0

АПОЭЛ – Целе – 0:2. Спокойная победа гостей. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги конференций

21 февраля 2025, 14:28 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:40
11
0
АПОЭЛ – Целе – 0:2. Спокойная победа гостей. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. АПОЭЛ – Целе

В четверг, 20 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций сошлись «АПОЭЛ» и боснийский клуб «Целе».

Именно словенский клуб более уверенно провел выездной матч. Гости забили в конце первого и начале второго тайма и обеспечили комфортное преимущество, которое позволило им квалифицироваться в следующий раунд соревнований.

1/16 финала, 20 февраля. Лига конференций.

АПОЭЛ – Целе – 0:2

Голы: Кучис, 45+4, Светлин, 51

Видеообзор:

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Тамар Светлин (Целе).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Целе).
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Целе АПОЭЛ Лига конференций видео голов и обзор
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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