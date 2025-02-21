АПОЭЛ – Целе – 0:2. Спокойная победа гостей. Видео голов и обзор матча

В четверг, 20 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций сошлись «АПОЭЛ» и боснийский клуб «Целе».

Именно словенский клуб более уверенно провел выездной матч. Гости забили в конце первого и начале второго тайма и обеспечили комфортное преимущество, которое позволило им квалифицироваться в следующий раунд соревнований.

1/16 финала, 20 февраля. Лига конференций.

АПОЭЛ – Целе – 0:2

Голы: Кучис, 45+4, Светлин, 51

Видеообзор: