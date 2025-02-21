Лига конференций21 февраля 2025, 14:28 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:40
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АПОЭЛ – Целе – 0:2. Спокойная победа гостей. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги конференций
21 февраля 2025, 14:28 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:40
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В четверг, 20 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций сошлись «АПОЭЛ» и боснийский клуб «Целе».
Именно словенский клуб более уверенно провел выездной матч. Гости забили в конце первого и начале второго тайма и обеспечили комфортное преимущество, которое позволило им квалифицироваться в следующий раунд соревнований.
1/16 финала, 20 февраля. Лига конференций.
АПОЭЛ – Целе – 0:2
Голы: Кучис, 45+4, Светлин, 51
Видеообзор:
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Тамар Светлин (Целе).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Армандас Кучис (Целе).
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