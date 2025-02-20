Колос Ковалевка

21.02.2025 15:30 - : -
Украина. Премьер лига20 февраля 2025, 16:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:45
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Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
21 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
20 февраля 2025, 16:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:45
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В пятницу, 21 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Владимир Новохатний из Черкасской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – ЧорноморецьДивитися трансляцію
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