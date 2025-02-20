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Премьер-лига
Колос Ковалевка
21.02.2025 15:30 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 16:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:45
90
0

Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

20 февраля 2025, 16:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:45
90
0
Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 21 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Владимир Новохатний из Черкасской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Колос – Чорноморець
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Трансляція матчу В ефірі

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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