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Италия
21 февраля 2025, 14:49 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:50
202
1

Приоритетная цель. Интер планирует подписать полузащитника Комо

Нико Пас попал в сферу интересов итальянского гранда

21 февраля 2025, 14:49 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:50
202
1
Приоритетная цель. Интер планирует подписать полузащитника Комо
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

«Интер» планирует по окончанию сезона заняться омоложением команды. Сейчас у «Интера» самый высокий средний возраст состава в Серии А. Одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно будет полузащитник «Комо» Нико Пас.

Полузащитник перешел в «Комо» из второй команды мадридского «Реала». Трансфер обошелся итальянскому клубу в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Нико Пас сыграл за «Комо» 23 матча в Серии А. Забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего аргентинца в 20 миллионов евро.

Также «Интер» планирует купить молодых игроков и в другие линии. Клуб готов инвестировать в молодого нападающего, чтобы заменить таких игроков, как Марко Арнаутович и Хоакин Корреа.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет вернуть игрока, который сейчас зажигает.

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Нико Пас Интер Милан Комо Реал Мадрид чемпионат Италии по футболу Серия A
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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Комментарии 1
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Vitalii_Mykolaiv
Перевірте його вік))), а то омолодження складу 27-річним гравцем виглядає дивно. Насправді, йому лише 20 років.
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