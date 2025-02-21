Приоритетная цель. Интер планирует подписать полузащитника Комо

«Интер» планирует по окончанию сезона заняться омоложением команды. Сейчас у «Интера» самый высокий средний возраст состава в Серии А. Одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно будет полузащитник «Комо» Нико Пас.

Полузащитник перешел в «Комо» из второй команды мадридского «Реала». Трансфер обошелся итальянскому клубу в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Нико Пас сыграл за «Комо» 23 матча в Серии А. Забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего аргентинца в 20 миллионов евро.

Также «Интер» планирует купить молодых игроков и в другие линии. Клуб готов инвестировать в молодого нападающего, чтобы заменить таких игроков, как Марко Арнаутович и Хоакин Корреа.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет вернуть игрока, который сейчас зажигает.