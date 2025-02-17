Перес понял ошибку. Реал хочет вернуть игрока, который сейчас зажигает

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту.

По информации испанских СМИ, мадридцы хотят вернуть в команду аргентинского хавбека Нико Паса, которого в 2024 году продали в итальянский «Комо». Трансферная стоимость аргентинца сейчас превышает 20 миллионов евро, однако у «Реала» есть возможность обратного выкупа игрока следующим летом за 9 млн.

Нико Пас раскрылся в этом сезоне, играя за «Комо». Аргентинец отыграл 23 матчей в Серии А, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала».



