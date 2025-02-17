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Испания
17 февраля 2025, 23:00 |
1666
2

Перес понял ошибку. Реал хочет вернуть игрока, который сейчас зажигает

Мадридский «Реал» хочет вернуть Нико Паса

17 февраля 2025, 23:00 |
1666
2
Перес понял ошибку. Реал хочет вернуть игрока, который сейчас зажигает
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Мадридский «Реал» планирует усилить полузащиту.

По информации испанских СМИ, мадридцы хотят вернуть в команду аргентинского хавбека Нико Паса, которого в 2024 году продали в итальянский «Комо». Трансферная стоимость аргентинца сейчас превышает 20 миллионов евро, однако у «Реала» есть возможность обратного выкупа игрока следующим летом за 9 млн.

Нико Пас раскрылся в этом сезоне, играя за «Комо». Аргентинец отыграл 23 матчей в Серии А, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала».


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Нико Пас Реал Мадрид Комо трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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ivankondrat96
Майстри укладання угод. Включили пункт про можливість викупу і не прогадали)
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