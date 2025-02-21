21 февраля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

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Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом сетки плей-офф.

Английский Челси, игроком которого является украинец Михаил Мудрик, сыграет против Бетиса из Испании или Копенгагена из Дании.

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 28 мая в польском Вроцлаве.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 21 февраля в 15:00 на официальном сайте УЕФА.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала, 6 и 13 марта

Бетис (Испания) – Челси (Англия) / Витория Гимараеш (Португалия)

Ягеллония (Польша) – Легия (Польша) / Серкль Брюгге (Бельгия)

Целе (Словения) – Юргорден (Швеция) / Лугано (Швейцария)

Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) / Рапид (Австрия)

Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) / Фиорентина (Италия)

Пафос (Кипр) – Лугано (Швейцария) / Юргорден (Швеция)

Мольде (Норвегия) – Серкль Брюгге (Бельгия) / Легия (Польша)

Копенгаген (Дания) – Витория Гимараеш (Португалия) / Челси (Англия)

⚽️ Сетка плей-офф

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