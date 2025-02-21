Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
21 февраля в 15:00 в Ньоне пройдет жеребьевка второго по силе еврокубка
21 февраля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.
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Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом сетки плей-офф.
Английский Челси, игроком которого является украинец Михаил Мудрик, сыграет против Бетиса из Испании или Копенгагена из Дании.
Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 28 мая в польском Вроцлаве.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция жеребьевки проводится 21 февраля в 15:00 на официальном сайте УЕФА.
🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25
Потенциальные пары 1/8 финала, 6 и 13 марта
- Бетис (Испания) – Челси (Англия) / Витория Гимараеш (Португалия)
- Ягеллония (Польша) – Легия (Польша) / Серкль Брюгге (Бельгия)
- Целе (Словения) – Юргорден (Швеция) / Лугано (Швейцария)
- Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) / Рапид (Австрия)
- Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) / Фиорентина (Италия)
- Пафос (Кипр) – Лугано (Швейцария) / Юргорден (Швеция)
- Мольде (Норвегия) – Серкль Брюгге (Бельгия) / Легия (Польша)
- Копенгаген (Дания) – Витория Гимараеш (Португалия) / Челси (Англия)
⚽️ Сетка плей-офф
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