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Лига конференций
21 февраля 2025, 06:05 | Обновлено 21 февраля 2025, 06:51
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0

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля в 15:00 в Ньоне пройдет жеребьевка второго по силе еврокубка

21 февраля 2025, 06:05 | Обновлено 21 февраля 2025, 06:51
165
0
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

21 февраля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом сетки плей-офф.

Английский Челси, игроком которого является украинец Михаил Мудрик, сыграет против Бетиса из Испании или Копенгагена из Дании.

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 28 мая в польском Вроцлаве.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 21 февраля в 15:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала, 6 и 13 марта

  • Бетис (Испания) – Челси (Англия) / Витория Гимараеш (Португалия)
  • Ягеллония (Польша) – Легия (Польша) / Серкль Брюгге (Бельгия)
  • Целе (Словения) – Юргорден (Швеция) / Лугано (Швейцария)
  • Панатинаикос (Греция) – Фиорентина (Италия) / Рапид (Австрия)
  • Борац (Босния и Герцеговина) – Рапид (Австрия) / Фиорентина (Италия)
  • Пафос (Кипр) – Лугано (Швейцария) / Юргорден (Швеция)
  • Мольде (Норвегия) – Серкль Брюгге (Бельгия) / Легия (Польша)
  • Копенгаген (Дания) – Витория Гимараеш (Португалия) / Челси (Англия)

⚽️ Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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