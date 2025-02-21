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  4. Барселона нашла альтернативу Неймару. У него есть криминальное прошлое
Испания
21 февраля 2025, 15:25 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:26
498
1

Барселона нашла альтернативу Неймару. У него есть криминальное прошлое

Мейсон Гринвуд может покинуть «Марсель»

21 февраля 2025, 15:25 | Обновлено 21 февраля 2025, 15:26
498
1
Барселона нашла альтернативу Неймару. У него есть криминальное прошлое
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Каталонская «Барселона» интересуется английским нападающим французского «Марселя» Мейсоном Гринвудом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 23-летнем футболисте альтернативу для бразильского вингера «Сантоса» Неймара, которого СМИ активно связывают с «блауграной».

Напомним, в 2022 году Мейсон Гринвуд «вляпался» в громкий скандал с изнасилованием собственной девушки, из-за чего долгое время провел вне футбола.

В сезоне 2024/25 Мейсон Гринвуд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Victor673256ua
Барселона всіма способами намагається відхреститись від Неймара. Навіть гравця готові купити
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