Барселона нашла альтернативу Неймару. У него есть криминальное прошлое

Каталонская «Барселона» интересуется английским нападающим французского «Марселя» Мейсоном Гринвудом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, «сине-гранатовые» видят в 23-летнем футболисте альтернативу для бразильского вингера «Сантоса» Неймара, которого СМИ активно связывают с «блауграной».

Напомним, в 2022 году Мейсон Гринвуд «вляпался» в громкий скандал с изнасилованием собственной девушки, из-за чего долгое время провел вне футбола.

В сезоне 2024/25 Мейсон Гринвуд провел 24 матча на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.