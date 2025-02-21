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  4. Вингер сборной Украины восстановился после травмы. Когда выйдет на поле?
Испания
21 февраля 2025, 15:23 |
571
2

Вингер сборной Украины восстановился после травмы. Когда выйдет на поле?

Виктор Цыганков сможет сыграть в ближайшем матче «Жироны»

21 февраля 2025, 15:23 |
571
2
Вингер сборной Украины восстановился после травмы. Когда выйдет на поле?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер сборной Украины и испанской «Жироны» Виктор Цыганков восстановился после травмы и сможет в ближайшем матче чемпионата выйти на поле.

Издание Estadio Deportivo сообщило новости о травмированных футболистах каталонского клуба. Главный тренер Мичел сможет рассчитывать на украинского футболиста и Абеля Руиса – оба игрока присоединились к партнерам и провели первые тренировки.

Нападающий Данжума из-за повреждения пропустит ближайший поединок «Жироны». Сроки восстановления нидерландца будут известны после проведения всех обследований.

В мачте 25-го тура испанской Ла Лиги каталонский клуб встретится с мадридским «Реалом». Поединок состоится 23 февраля, начало встречи – в 17:15 по киевскому времени. «Жирона» набрала 31 балл и занимает десятое место в турнирной таблице.

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Николай Титюк Источник: Estadio Deportivo
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Кінґ_ЮА
Відновився на скільки? Тиждень, два, га?
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