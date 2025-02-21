WTA21 февраля 2025, 06:46 |
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Елена Рыбакина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дубае
21 февраля 2025, 06:46 |
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21 февраля состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 15:00 на центральный корт выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 7) и Мирра Андреева (WTA 14).
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Клары Таусон, либо против Каролины Муховой.
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