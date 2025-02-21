Елена Рыбакина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 15:00 на центральный корт выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 7) и Мирра Андреева (WTA 14).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Клары Таусон, либо против Каролины Муховой.

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