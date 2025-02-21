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  4. Елена Рыбакина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 февраля 2025, 06:46 |
137
0

Елена Рыбакина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Дубае

21 февраля 2025, 06:46 |
137
0
Елена Рыбакина – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

21 февраля состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 15:00 на центральный корт выйдут Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 7) и Мирра Андреева (WTA 14).

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Клары Таусон, либо против Каролины Муховой.

📺 Видеотрансляция

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Елена Рыбакина Мирра Андреева WTA Дубай смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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