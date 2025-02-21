Наставника Челси спросили о Мудрике. Мареска ответил очень лаконично

22 февраля состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Астон Вилла» сыграет против «Челси». Наставник лондонского клуба Энцо Мареска на пресс-конференции поделился мнением о подготовке к будущему противостоянию, а также признался, что у него нет никаких новостей о Михаиле Мудрике:

– Ваша цель на остаток текущего сезона?

– Осталось 13 игр, мы хотим финишировать в четверке и сделать это наилучшим образом. Осознание сложных моментов, которые мы переживаем, является, пожалуй, одной из самых важных вещей, и одна из них – это травмы. Некоторые игроки выбыли. Я амбициозен, клуб амбициозен, ничего не изменилось по сравнению с тем, что было два месяца назад.

– Какая атмосфера в раздевалке?

– Мы расстроены, потому что неудовлетворены результатами на данный момент, потому что осознаем, где находимся. Мы здесь для того, чтобы выигрывать титулы и бороться за лучшие места.

– Как обстоят дела у Мало Гюсто?

– Я очень доволен его игрой, ему нравится быть в этой команде. Мы всегда судим игроков, оценивая результат. Гюсто нам помогал всегда, он важный игрок в этом составе.

– Знаете ли вы какие-нибудь новости о Мудрике?

– Нет, никаких новостей. Ничего, – сообщил Мареска.