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WTA
10 мая 2024, 12:13 | Обновлено 10 мая 2024, 12:16
398
0

Леся Цуренко – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме

10 мая 2024, 12:13 | Обновлено 10 мая 2024, 12:16
398
0
Леся Цуренко – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

10 мая украинские теннисистки Леся Цуренко (№44 WTA) и Ангелина Калинина (№31 WTA) на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Встреча второго раунда состоится 3-м запуском на корте №2 после матча Шелтон – Котов. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую выиграла Цуренко.

В следующем раунде победительница встречи сыграет с Марией Саккари (№8 WTA) или Варварой Грачевой (№88 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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