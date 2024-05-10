Леся Цуренко – Ангелина Калинина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Риме
10 мая украинские теннисистки Леся Цуренко (№44 WTA) и Ангелина Калинина (№31 WTA) на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
Встреча второго раунда состоится 3-м запуском на корте №2 после матча Шелтон – Котов. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, первую выиграла Цуренко.
В следующем раунде победительница встречи сыграет с Марией Саккари (№8 WTA) или Варварой Грачевой (№88 WTA).
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