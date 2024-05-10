Кто сыграет в Дублине? Определена финальная пара Лиги Европы
В решающем матче встретятся итальянская Аталанта и немецкий Байер
Вечером 9 мая по итогам полуфинальных матчей определена финальная пара Лиги Европы.
Итальянская Аталанта во втором поединке разгромила французский Марсель со счетом 3:0.
Немецкий Байер отыгрался с 0:2 в игре с итальянской Ромой (2:2) и вышел в финал Лиги Европы.
В финальном матче Лиги Европы 22 мая в ирландском Дублине сыграют немецкий Байер и итальянская Аталанта.
🏆 Лига Европы 2023/24
⚽️ 1/2 финала. Ответные матчи. 9 мая
Аталанта (Италия) – Марсель (Франция) – 3:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Лукман, 30, Руджери, 52, Туре, 90+5.
Байер (Германия) – Рома (Италия) – 2:2 (первый матч – 2:0)
Голы: Манчини, 83 (автогол), Станишич, 90+7 – Паредес, 43 (пен), 66 (пен)
⚽️ Финал. Дублин (Ирландия), 22 мая
Аталанта (Италия) – Байер (Германия)
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