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Лига Европы
Проходит дальше Байер
09.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 2
Рома
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Лига Европы
10 мая 2024, 00:03 | Обновлено 10 мая 2024, 01:24
2465
19

Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы

«Рома» не сумела удержать победу и прервать невероятную серию немецкой команды

10 мая 2024, 00:03 | Обновлено 10 мая 2024, 01:24
2465
19
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
УЕФА

Закончился ответный матч 1/2 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Первая игра между командами закончилась уверенной победой «фармацевтов» со счетом 2:0.

Казалось, что никаких проблем у леверкузенцев с выходом в финал не будет. Однако лишняя самоуверенность сыграла с командой злую шутку и она до 83 минуты уступала 0:2. Леандро Паредес реализовал два пенальти, назначенных за фол на Азмуне и игру рукой Гложека соответственно.

Getty Images/Global Images Ukraine

На кону, помимо выхода в финал, стояла еще возможность установить уникальный исторический рекорд – до сих пор в Европе только две команды не проигрывали в 48 матчах подряд – «Бенфика» в середине прошлого века и собственно «Байер», чья серия продолжалась и в случае избежания поражения могла стать 49-матчевой, что вполне претендовало бы на вечный рекорд.

Конечно, леверкузенцы держали все это в голове и изо всех сил пытались забить, но кипер «Ромы» Свилар сделал все от себя зависящее, чтобы испортить настроение Хаби Алонсо. Однако его подвел собственный партнер. После углового Манчини случайно глупо срезал мяч в собственные ворота.

Промелькнуло мнение, что, возможно, в добавленное время «Байер» еще раз забьет и рекорд таки будет установлен. Так и произошло – если Шик не забил с центра поля по полупустым воротам, то Станишич все же сумел с правого фланга штрафного в конце добавленного времени убрать на замахе защитника и сделать счет 2:2.

Getty Images/Global Images Ukraine

Рекорд установлен и есть шансы продолжить серию – и в чемпионате, и в финале Лиги Европы, где «Байер» ждет «Аталанта».

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч (первая игра – 2:0)

«Байер» – «Рома» – 2:2

Манчини, 83, аг, Станишич, 90 +7 – Паредес, 43, пен, 66, пен

Предупреждение: Тапсоба, 20, Вирц, 89 – Манчини, 20, Паредес, 27

«Байер»: Коварж — Инкапие, Та, Тапсоба, Фримпонг (Станишич, 90) — Паласиос, Джако — Гримальдо (Коссуну, 90), Гофманн (Вирц, 81), Адли — Гложек (Шик, 74)

«Рома»: Свилар — Анхелиньо (Смоллинг, 81), Ндика, Манчини, Спинаццола (Залевски, 21) — Кристанте, Паредес, Пеллегрини (Абрахам, 81) — эль-Шаарави, Лукаку, Азмун (Бове, 72)

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион: «Бай-Арена» (Леверкузен, Германия)

БАЙЕР - РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Байер).
83’
ГОЛ ! Автогол забил Джанлука Манчини (Рома).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 20
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AleksDnipro
Феномен Неверлузена. Колись про цей неймовірний похід знімуть фільм. Найкраща команда світу на даний момент.
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+6
Показать Скрыть 3 ответа
Falko
ЯК. ВОНИ. ЦЕ. РОБЛЯТЬ?
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+4
Макс Максов
Чудеса та й годі!)
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+3
pol-55
Справедливо на два гнилих пеналя,*ответка* від спини захисника.далі справа техніки.
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+2
Игорь
Це реально якесь читерство 😂
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+2
Максим Заиченко
Казка для Баєра продовжується 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Iigor6583
А як там зіграла аталанта міранчука ? Іменно так, і не інакше, називають команду з Бергамо тупі  недоумки з путінських боліт. До речі, в них 9-го день "победобесья". Вони,  катають на палках дєдов-вертухаєв, НКВДешників, загранотрядників, та вбивць 1941-45рр., 2022-2024 рр., а також жруть як свині бояру, ригають путінськими фекаліями в під'їздах і верещать, що це Байден винен.
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0
Віталій Ткачук
Якщо ще й ЛЄ візьмуть, то це дійсно буде велике досягнення для Леверкузена, хоча для Бергамо цей трофей ще важливіший.
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0
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😼
Неймовірно! О це так розв'язка наприкінці матчу, справжнє кіно жахів для італьянців 👍
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0
Sunrise
Стільки моментів у Байера, а залетіла якась шара) Але по грі все таки закономірно навіть від поразки відскочили.
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0
Den Den
Як сказав один коментатор: "Вони пройшли футбол")))
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0
Login_loginchuck
Автогол как будто хачериди забил, дежавю)
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-1
T-800
Спасибо Господи, что еврокубки одновременно не возьмут Мадрид, Хаби и трєнєришка!!!
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-1
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