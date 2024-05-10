Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы

Закончился ответный матч 1/2 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и итальянская «Рома». Первая игра между командами закончилась уверенной победой «фармацевтов» со счетом 2:0.

Казалось, что никаких проблем у леверкузенцев с выходом в финал не будет. Однако лишняя самоуверенность сыграла с командой злую шутку и она до 83 минуты уступала 0:2. Леандро Паредес реализовал два пенальти, назначенных за фол на Азмуне и игру рукой Гложека соответственно.

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На кону, помимо выхода в финал, стояла еще возможность установить уникальный исторический рекорд – до сих пор в Европе только две команды не проигрывали в 48 матчах подряд – «Бенфика» в середине прошлого века и собственно «Байер», чья серия продолжалась и в случае избежания поражения могла стать 49-матчевой, что вполне претендовало бы на вечный рекорд.

Конечно, леверкузенцы держали все это в голове и изо всех сил пытались забить, но кипер «Ромы» Свилар сделал все от себя зависящее, чтобы испортить настроение Хаби Алонсо. Однако его подвел собственный партнер. После углового Манчини случайно глупо срезал мяч в собственные ворота.

Промелькнуло мнение, что, возможно, в добавленное время «Байер» еще раз забьет и рекорд таки будет установлен. Так и произошло – если Шик не забил с центра поля по полупустым воротам, то Станишич все же сумел с правого фланга штрафного в конце добавленного времени убрать на замахе защитника и сделать счет 2:2.

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Рекорд установлен и есть шансы продолжить серию – и в чемпионате, и в финале Лиги Европы, где «Байер» ждет «Аталанта».

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч (первая игра – 2:0)

«Байер» – «Рома» – 2:2

Манчини, 83, аг, Станишич, 90 +7 – Паредес, 43, пен, 66, пен

Предупреждение: Тапсоба, 20, Вирц, 89 – Манчини, 20, Паредес, 27

«Байер»: Коварж — Инкапие, Та, Тапсоба, Фримпонг (Станишич, 90) — Паласиос, Джако — Гримальдо (Коссуну, 90), Гофманн (Вирц, 81), Адли — Гложек (Шик, 74)

«Рома»: Свилар — Анхелиньо (Смоллинг, 81), Ндика, Манчини, Спинаццола (Залевски, 21) — Кристанте, Паредес, Пеллегрини (Абрахам, 81) — эль-Шаарави, Лукаку, Азмун (Бове, 72)

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион: «Бай-Арена» (Леверкузен, Германия)

БАЙЕР - РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА