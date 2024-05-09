9 мая на «Бай-Арена» пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором «Байер» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Байер – Рома

Байер

Команда выдала лучший сезон в своей истории. Она не просто выиграла впервые чемпионство, но и не проиграла вплоть до оформления долгожданной серебряной салатницы ни единого поединка - вообще во всех турнирах. Да и потом подопечные Хаби Алонсо продлевали серию, правда, уже вымучивая ничьи голами в концовке. Так было и в Лондоне, с Вест Хэмом в четвертьфинале Лиги Европы. Там, впрочем, турнирного значения не имели те 1:1 - после уверенной домашней победы, 2:0, и так было понятно, что в следующий раунд идут немцы. Хотя уникальную серию продлили - тоже почетно. В Италии снова уверенно победили, доведя в концовке до 2:0. А потом еще и в Бундеслиге во Франкфурте буквально разгромили хозяев поля со счетом 5:1!

Рома

Клуб тоже сделал ставку на легендарного в прошлом полузащитника. Правда, Де Росси не получал таких авансов, как испанец, и вообще изначально рассматривался как временщик, до лета. Но начал так, что получил полноценный контракт и на следующий сезон. Правда, в последнее время результаты таковы, что ясно, что медовый месяц Даниэле как тренера волков закончился, и в Серии А скорее нужно думать, как защитить пятое место, а не замахиваться на четвертое (после 1:1 с Ювентусом уже пропустили выше Аталанту, пока по дополнительным показателям при равенстве очков). Впрочем, они оба в 2024-м стали лигочемпионовскими - но не шестое. В Лиге Европы джалоросси только в серии пенальти прошли прекрасно знакомый по прошлым сезонам Фейеноорд, но потом справились и с Брайтоном, и с Миланом. С немцами же явно мало что получилось - ничем не ответили на пару пропущенных.

Статистика личных встреч

Именно итальянцы, тогда еще при Моуринью, выбили подопечных Хаби Алонсо год назад на аналогичной стадии Лиги Европы - 1:0 и 0:0.

Прогноз

GGBET не верит в волков - там подъем после начала работы Де Росси явно сменился спадом. Ставим на хозяев при форе -1 гол (коэффициент - 1,88).