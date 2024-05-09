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09.05.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:0 - : -
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Лига Европы
09 мая 2024, 06:25 |
18
0

Байер – Рома. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка ответного полуфинала Лиги Европы

09 мая 2024, 06:25 |
18
0
Байер – Рома. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 9 мая, состоится поединок полуфинала Лиги Европы, в котором будут играть «Байер» и «Рома». Игра пройдет в Леверкузене (Германия) на поле стадиона «Бай-Арена», начало – в 22:00 по Киеву.

«Байер» сенсационно стал чемпионом Германии, на данный момент не проиграв в сезоне ни одного матча. «Роме» до таких вершин далеко, команда думает, как в чемпионате удержать пятое место, дающее право на участие в Лиге чемпионов следующего сезона. В прошлом году команды тоже встречались на этой стадии, в финал вышла «Рома» (1:0, 0:0), но вряд ли ей удастся повторить этот успех, поскольку первая полуфинальная игра текущего розыгрыша была проиграна со счетом 0:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Байер» – «Рома» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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