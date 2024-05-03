Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому

Одних только вечеров Лиги чемпионов УЕФА явно недостаточно ценителям футбола для того, чтобы насладиться игрой посреди рабочей недели. Именно поэтому на помощь и приходят Лига Европы и Лиги конференций, где уже также начались полуфинальные противостояния, поэтому назвать эти турниры второстепенными уже никак нельзя.

Тем более, когда среди пар команд присутствует такой величественный поединок, как противостояние итальянской «Ромы» и леверкузенского «Байера». Обе команды сейчас возглавляют специалисты «нового поколения», которые и сами еще недавно бегали на поле на профессиональном уровне, поэтому от первой в истории встречи Даниэле Де Росси и Хаби Алонсо в их новых ролях мы ожидали множество эмоций. Да и сам матч проходил на легендарном «Стадио Олимпико», бешеной поддержкой которого и планировали заручиться хозяева для противодействия уже новоиспеченным чемпионам Германии.

Можно сказать, что определенные проблемы на старте у «фармацевтов» таки присутствовали, потому что «Рома» начала по-хозяйски на широкую ногу и постоянно пыталась грузить мяч в чужую штрафную. Это в итоге привело к тому, что немцы не предложили ничего за первую половину первого тайма, а взамен в перекладину их ворот прилетел мяч после удара головой от Лукаку, который свой поединок против Та в этот вечер выиграл полностью.

Однако римляне при этом допустили опрометчивые действия на своей половине поля уже потом, и на 28 минуте ошибка при передаче назад в штрафную с фланга от Карсдорпа подарила возможность Гримальдо покатить под пустые ворота для Вирца в центр. Не было сомнений в том, что испанец выполнит этот пас, как и в том, что партнер переиграет Свилара, которого до этого, кажется, даже и не беспокоили.

После этого на поле царила уже совсем другая игра. «Байер» расцвел на контратаках, тогда как «Рома» ничего причинить этому просто не могла. Другой вопрос – то, как команда Алонсо использовала свои возможности, и здесь проблемы с реализацией возникли последовательно у фланговых защитников Гримальдо и Фримпонга, голы которых под занавес первой половины могли сделать второй тайм простой формальностью.

Однако этого так и не произошло, поэтому команда Де Росси получила второй шанс и в итоге упустила и его. «Роме» вообще в этот вечер не везло впереди, потому что моменты вроде и были за счет выигранной силовой борьбы, но где те голы, которые вроде бы должны были происходить по итогам ударов Кристанте, Карсдорпа, Пеллегрини, Абрагама или хотя бы Азмуна в конце концов.

Как видим, по количеству моментов «волки» гостям точно не уступали. Но те забивали, и это – самое важное. Вот и получилось так, что перед ответным матчем, который состоится уже через неделю и на фоне участия «Ромы» в игре против «Ювентуса» в эти выходные, дальний выстрел Андриха на 73 минуте в левый верхний угол может просто решить судьбу этой дуэли. «Байеру» же на внутренней арене уже ничего не нужно. Кроме серии без поражений, конечно. В этот день она продолжилась еще на один матч.

Лига Европы УЕФА. Полуфинал. Первый матч.

«Рома» – «Байер» – 0:2

Голы: Вирц, 28, Андрих, 73

Предупреждения: Пеллегрини, 30, Спинаццола, 75, – Та, 16, Джака, 75, Андрих, 76

«Рома»: Свилар – Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Карсдорп (Анхелиньо, 62) – Пеллегрини, Кристанте, Паредес (Бальданци, 79) – Эль Шаарави, Лукаку (Азмун, 79), Дибала (Абрагам, 90+1).

«Байер»: Коварж – Тапсоба, Та, Станишич – Инкапье, Джака, Андрих, Фримпонг (Паласиос, 88) – Гримальдо (Коссуну, 90+3), Адли (Телла, 77), Вирц (Хофманн, 77).

Арбитр: Франсуа Летесье (Франция).

Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).

Удары (в створ): 8 (2) – 19 (4)

Угловые: 4 – 2

Оффсайды: 3 – 0.

РОМА – БАЙЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C