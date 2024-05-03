Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
Первый полуфинальный матч Лиги Европы сказочная команда Хаби Алонсо оставила за собой на чужом поле
Одних только вечеров Лиги чемпионов УЕФА явно недостаточно ценителям футбола для того, чтобы насладиться игрой посреди рабочей недели. Именно поэтому на помощь и приходят Лига Европы и Лиги конференций, где уже также начались полуфинальные противостояния, поэтому назвать эти турниры второстепенными уже никак нельзя.
Тем более, когда среди пар команд присутствует такой величественный поединок, как противостояние итальянской «Ромы» и леверкузенского «Байера». Обе команды сейчас возглавляют специалисты «нового поколения», которые и сами еще недавно бегали на поле на профессиональном уровне, поэтому от первой в истории встречи Даниэле Де Росси и Хаби Алонсо в их новых ролях мы ожидали множество эмоций. Да и сам матч проходил на легендарном «Стадио Олимпико», бешеной поддержкой которого и планировали заручиться хозяева для противодействия уже новоиспеченным чемпионам Германии.
Можно сказать, что определенные проблемы на старте у «фармацевтов» таки присутствовали, потому что «Рома» начала по-хозяйски на широкую ногу и постоянно пыталась грузить мяч в чужую штрафную. Это в итоге привело к тому, что немцы не предложили ничего за первую половину первого тайма, а взамен в перекладину их ворот прилетел мяч после удара головой от Лукаку, который свой поединок против Та в этот вечер выиграл полностью.
Однако римляне при этом допустили опрометчивые действия на своей половине поля уже потом, и на 28 минуте ошибка при передаче назад в штрафную с фланга от Карсдорпа подарила возможность Гримальдо покатить под пустые ворота для Вирца в центр. Не было сомнений в том, что испанец выполнит этот пас, как и в том, что партнер переиграет Свилара, которого до этого, кажется, даже и не беспокоили.
После этого на поле царила уже совсем другая игра. «Байер» расцвел на контратаках, тогда как «Рома» ничего причинить этому просто не могла. Другой вопрос – то, как команда Алонсо использовала свои возможности, и здесь проблемы с реализацией возникли последовательно у фланговых защитников Гримальдо и Фримпонга, голы которых под занавес первой половины могли сделать второй тайм простой формальностью.
Однако этого так и не произошло, поэтому команда Де Росси получила второй шанс и в итоге упустила и его. «Роме» вообще в этот вечер не везло впереди, потому что моменты вроде и были за счет выигранной силовой борьбы, но где те голы, которые вроде бы должны были происходить по итогам ударов Кристанте, Карсдорпа, Пеллегрини, Абрагама или хотя бы Азмуна в конце концов.
Как видим, по количеству моментов «волки» гостям точно не уступали. Но те забивали, и это – самое важное. Вот и получилось так, что перед ответным матчем, который состоится уже через неделю и на фоне участия «Ромы» в игре против «Ювентуса» в эти выходные, дальний выстрел Андриха на 73 минуте в левый верхний угол может просто решить судьбу этой дуэли. «Байеру» же на внутренней арене уже ничего не нужно. Кроме серии без поражений, конечно. В этот день она продолжилась еще на один матч.
Лига Европы УЕФА. Полуфинал. Первый матч.
«Рома» – «Байер» – 0:2
Голы: Вирц, 28, Андрих, 73
Предупреждения: Пеллегрини, 30, Спинаццола, 75, – Та, 16, Джака, 75, Андрих, 76
«Рома»: Свилар – Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Карсдорп (Анхелиньо, 62) – Пеллегрини, Кристанте, Паредес (Бальданци, 79) – Эль Шаарави, Лукаку (Азмун, 79), Дибала (Абрагам, 90+1).
«Байер»: Коварж – Тапсоба, Та, Станишич – Инкапье, Джака, Андрих, Фримпонг (Паласиос, 88) – Гримальдо (Коссуну, 90+3), Адли (Телла, 77), Вирц (Хофманн, 77).
Арбитр: Франсуа Летесье (Франция).
Стадион: «Стадио Олимпико» (Рим, Италия).
Удары (в створ): 8 (2) – 19 (4)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 3 – 0.
РОМА – БАЙЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 13°C
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