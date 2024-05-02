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02.05.2024 22:00 - : -
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Лига Европы
02 мая 2024, 01:30 |
14
0

Рома – Байер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка полуфинала Лиги Европы УЕФА

02 мая 2024, 01:30 |
14
0
Рома – Байер. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2-го мая, состоится первый поединок полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся римская «Рома» и леверкузенский «Байер». Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 22:00.

Хаби Алонсо уже совершил подвиг в этом сезоне вместе с «фармацевтами». «Байер» – чемпион Германии, финалист Кубка страны, а в скором времени может выйти в финал Лиги Европы. А может и не выйти – команда Даниэле Де Росси резко против такого сценария и попытается реализовать преимущество родного поля уже в первой игре. Главное в этом деле – остерегаться компенсированного времени и абсолютно рекордной серии без поражений в этом сезоне от Леверкузена.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Байер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Рома Рим Байер Лига Европы текстовая трансляция Рома - Байер
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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