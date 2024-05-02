В четверг, 2-го мая, состоится первый поединок полуфинала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся римская «Рома» и леверкузенский «Байер». Матч пройдет в Риме (Италия), на поле стадиона «Стадио Олимпико», начало в 22:00.

Хаби Алонсо уже совершил подвиг в этом сезоне вместе с «фармацевтами». «Байер» – чемпион Германии, финалист Кубка страны, а в скором времени может выйти в финал Лиги Европы. А может и не выйти – команда Даниэле Де Росси резко против такого сценария и попытается реализовать преимущество родного поля уже в первой игре. Главное в этом деле – остерегаться компенсированного времени и абсолютно рекордной серии без поражений в этом сезоне от Леверкузена.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Байер», за которой можно следить в украинской версии сайта.