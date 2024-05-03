Хаби АЛОНСО: «Рома имела свои шансы, но мы были умны и зрелые»

Наставник немецкого «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги Европы. Его подопечные на выезде обыграли «Рому» (2:0).

«Это был серьёзный и осторожный матч. Мы были умны и зрелы. «Рома» имела свои шансы. Лидерство придало нам больше уверенности, чтобы мы могли действовать как при владении мячом, так и без него. Впереди у нас быстрые игроки.

Во втором тайме мы ничего не упустили – мы знали, что если будем осторожны, то у нас будут свои шансы. Команда нашла правильный компромисс.

2:0 – хороший результат. Мы возвращаемся домой довольные. То, что мы делаем в этом сезоне, является выдающимся. У нас есть качественные игроки с очень высоким уровнем концентрации. Самое сложное – сохранять стабильность. Мы не хотим останавливаться – мы хотим продолжать в том же духе до конца сезона», – сказал Хаби Алонсо.