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  4. Хаби АЛОНСО: «Рома имела свои шансы, но мы были умны и зрелые»
Лига Европы
03 мая 2024, 04:00 | Обновлено 03 мая 2024, 04:01
28
0

Хаби АЛОНСО: «Рома имела свои шансы, но мы были умны и зрелые»

Испанский специалист отметил уверенность своих игроков

03 мая 2024, 04:00 | Обновлено 03 мая 2024, 04:01
28
0
Хаби АЛОНСО: «Рома имела свои шансы, но мы были умны и зрелые»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник немецкого «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги первого матча 1/2 финала Лиги Европы. Его подопечные на выезде обыграли «Рому» (2:0).

«Это был серьёзный и осторожный матч. Мы были умны и зрелы. «Рома» имела свои шансы. Лидерство придало нам больше уверенности, чтобы мы могли действовать как при владении мячом, так и без него. Впереди у нас быстрые игроки.

Во втором тайме мы ничего не упустили – мы знали, что если будем осторожны, то у нас будут свои шансы. Команда нашла правильный компромисс.

2:0 – хороший результат. Мы возвращаемся домой довольные. То, что мы делаем в этом сезоне, является выдающимся. У нас есть качественные игроки с очень высоким уровнем концентрации. Самое сложное – сохранять стабильность. Мы не хотим останавливаться – мы хотим продолжать в том же духе до конца сезона», – сказал Хаби Алонсо.

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Хаби Алонсо Байер Рома Рим Лига Европы Рома - Байер
Руслан Травкин Источник: УЕФА
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