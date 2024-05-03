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Лига Европы
Рома
02.05.2024 22:00 – FT 0 : 2
Байер
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Лига Европы
03 мая 2024, 00:37 | Обновлено 03 мая 2024, 01:43
337
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Рома – Байер – 0:2. Алонсо в шаге от финала. Видео голов и обзор матча

Обзор полуфинала Лиги Европы

03 мая 2024, 00:37 | Обновлено 03 мая 2024, 01:43
337
0
Рома – Байер – 0:2. Алонсо в шаге от финала. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Байер» сделал очень серьезную заявку на выход в финал Лиги Европы. Свежеиспеченные чемпионы Германии в первом матче полуфинала на «Стадио Олимпико» обыграли «Рому» со счетом 2:0 и продлили свою беспроигрышную серию.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

Рома – Байер – 0:2
Голы: Виртц 28, Андрих 73

«Рома»: Свилар, Спинаццола, Смоллинг, Манчини, Карсдорп (Анхелиньо 62), Пеллегрини, Паредес (Бальданци 79), Кристанте, Эль-Шаарави, Лукаку (Азмун 79), Дибала (Абрахам 90+1)

«Байер»: Коварж, Инкапье, Та, Тапсоба, Адли (Телла 77), Фримпонг (Паласиос 88), Гримальдо (Коссуну 90+3), Джака, Андрих, Станишич, Виртц (Хофманн 77)

Предупреждения: Та (16), Пеллегрини (30), Спинаццола (74), Джака (74), Андрих (76), Кристанте (77)

Ответный матч состоится в Германии в следующий четверг, 9 мая.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 – Виртц, 28-я минута

0:2 – Андрих, 73-я минута:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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