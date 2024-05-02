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Рома
02.05.2024 22:00 - : -
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Лига Европы
02 мая 2024, 04:46 |
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Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

02 мая 2024, 04:46 |
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Рома – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

2 мая на «Стадио Олимпико» пройдет первый матч полуфинала Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Байером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Рома – Байер

Рома

Команда ухитрилась преобразиться в тот момент, когда на ней в этом сезоне поставили крест. Да, все уже подмечали и раньше, что не раз отставка Жозе Моуринью из его предыдущих проектов позволяло уже бывшим подопечным Особенного прибавить. Но все-таки отставка Особенного произошло давно, а волки и дальше куражились. Так что это еще и заслуга Де Росси. Похоже, назначая его до лета, брали в учет статус легенды джалоросси, мол, очень уж фанаты освистывать не будут. Но Даниеле с подопечными резко вернулся в число лидеров Серии А, всерьез замахнувшись на возвращение в Лигу чемпионов - а этого требовали у всех последних наставников, и не зря специалисту предложили поработать и в следующем сезоне. Параллельно в Лиге Европы выбили только по пенальти Фейеноорд, но потом уверенно обыграли и Брайтон (начали с домашних 4:0), и Милан (выиграли в обоих поединках у россонери).

Байер

Клуб проводит феноменальный сезон. Особенно он запомнится тем, что выиграл впервые в истории чемпионский титул в Германии, причем взяли серебряную салатницу без поражений. Но не хуже статистика аспиринщиков и в других турнирах. Вскоре будет финал кубка Германии, и все ждут оформление золотого дубля. Ну, а в Лиге Европы немцы только с Карабахом и только в 1/8 финала испытвали проблемы, и то в итоге не проиграли в Баку и победили дома. До этого немцы выигрывали в 2023-м году свою группу (кстати, уже там встречались впервые с азербайджанцами), а с Вест Хэмом побеждали дома 2:0. После этого можно было минимально уступить в Лондоне, но парни Хаби Алонсо остались верны себе и вырвали там ничью.

Статистика личных встреч

Было уже 6 поединков, и немцы выиграли только первый из них, в 2004-м году. Потом было 3 ничьи и пара побед волков, в том числе 1:0 и 0:0 в полуфинале прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Прогноз

GGBET допускает реванш немцев даже на выезде. Но это первый поединок, так что берем пока тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).

GG.BET
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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