Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Рома – 2:2. Исторический камбэк. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше Байер
09.05.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 2
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
10 мая 2024, 01:20 | Обновлено 10 мая 2024, 01:52
315
0

Байер – Рома – 2:2. Исторический камбэк. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матчу 1/2 финала Лиги Европы

10 мая 2024, 01:20 | Обновлено 10 мая 2024, 01:52
315
0
Байер – Рома – 2:2. Исторический камбэк. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Леверкузкене состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между местным «Байером» и итальянской «Ромой».

В Италии чемпион Бундеслиги одержал комфортную победу (2:0), но это не помешало им начать игру первым номером. В первые 40 минут «волков» несколько раз спас вратарь и раз ему на помощь пришла штанга. За несколько минут до свистка на перерыв чуть ли не первая атака «Ромы» завершилась назначением пенальти – Перадес реализовал удар.

Второй тайм также началася очень активно, но в этот раз обе команды создавали моменты. На 65-й минуте клуб Серии А заработал снова пенальти – Перадес оформил дубль.

Команда Алонсо начала играть ещё активнее. В очередной раз в сезоне «фармацевты» сумели в последние минуты перевернусть все и совершили камбэк, который позволил установить невероятный рекорд.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч (первая игра – 2:0)

Байер – Рома – 2:2

Голы: Манчини, (83, автогол), Станишич, 90+7 – Паредес (43 и 66 – оба с пенальти)

ГОЛ! Перадес, 43 мин.

ГОЛ! Перадес, 66 мин.

ГОЛ! Манчини, 83 мин.

ГОЛ! Станишич, 90+7 мин.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Станишич (Байер).
83’
ГОЛ ! Автогол забил Джанлука Манчини (Рома).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
По теме:
Аталанта – Марсель – 3:0. Полная доминация команды Гасперини. Видео голов
Хаби АЛОНСО: «Аталанта – хорошая команда. Будет интересно бросить им вызов»
Олимпиакос – Астон Вилла – 2:0. Магия Эмери исчезла. Видео голов, обзор
Байер Рома Рим видео голов и обзор Лига Европы Байер - Рома
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчик Шахтера вылетел. Аталанта разгромила Марсель и вышла в финал ЛЕ
Футбол | 10 мая 2024, 00:00 0
Обидчик Шахтера вылетел. Аталанта разгромила Марсель и вышла в финал ЛЕ
Обидчик Шахтера вылетел. Аталанта разгромила Марсель и вышла в финал ЛЕ

Итальянский клуб одержал победу со счетом 3:0

Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Футбол | 09 мая 2024, 10:13 6
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом
Стали известны новые детали о продлении контракта Лунина с Реалом

Андрей в ближайшее время подпишет с «галактикос» новый контракт

Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Футбол | 09.05.2024, 07:18
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на большом турнире в Риме
Теннис | 09.05.2024, 19:16
Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на большом турнире в Риме
Костюк проиграла экс-первой ракетке мира на большом турнире в Риме
У кого 8.1? Известна оценка Лунина за зрелищный матч ЛЧ Реал – Бавария
Футбол | 09.05.2024, 01:14
У кого 8.1? Известна оценка Лунина за зрелищный матч ЛЧ Реал – Бавария
У кого 8.1? Известна оценка Лунина за зрелищный матч ЛЧ Реал – Бавария
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил сумасшедший матч с Баварией, в котором Лунин пропустил гол
09.05.2024, 01:40 2
Футбол
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
09.05.2024, 14:22 2
Бокс
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
Появились новые детали о футболисте, которого забрали представители ТЦК
08.05.2024, 11:58 77
Футбол
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
Два украинца попали в рейтинг самых больших разочарований сезона в АПЛ
08.05.2024, 19:25 17
Футбол
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
09.05.2024, 05:35
Футбол
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 30
Футбол
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем