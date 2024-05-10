В Леверкузкене состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между местным «Байером» и итальянской «Ромой».

В Италии чемпион Бундеслиги одержал комфортную победу (2:0), но это не помешало им начать игру первым номером. В первые 40 минут «волков» несколько раз спас вратарь и раз ему на помощь пришла штанга. За несколько минут до свистка на перерыв чуть ли не первая атака «Ромы» завершилась назначением пенальти – Перадес реализовал удар.

Второй тайм также началася очень активно, но в этот раз обе команды создавали моменты. На 65-й минуте клуб Серии А заработал снова пенальти – Перадес оформил дубль.

Команда Алонсо начала играть ещё активнее. В очередной раз в сезоне «фармацевты» сумели в последние минуты перевернусть все и совершили камбэк, который позволил установить невероятный рекорд.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч (первая игра – 2:0)

Байер – Рома – 2:2

Голы: Манчини, (83, автогол), Станишич, 90+7 – Паредес (43 и 66 – оба с пенальти)

ГОЛ! Перадес, 43 мин.

ГОЛ! Перадес, 66 мин.

ГОЛ! Манчини, 83 мин.

ГОЛ! Станишич, 90+7 мин.

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