История переписана! Байер установил абсолютный рекорд всех времен в Европе
Леверкузенцы вырвали ничью в матче с «Ромой»
В четверг, 9 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграли «Байер» и «Рома». 2 мая в первом поединке в Риме со счетом 2:0 победил «Байер».
Команды встречались в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».
«Байер» уступал по ходу матча 0:2, но сначала «фармацевты» сократили отставание до одного гола, а на 90+7 Йосип Станишич сравнял счет (2:2).
Леверкузенцы продолжили свою беспроигрышную серию, которая уже насчитывает 49 матчей (40 побед и 9 ничьих), и побили рекорд «Бенфики» среди европейских команд. «Орлы» в 1963-65 годах имели серию из 48 матчей без поражений.
В финале Лиги Европы «Байер» сыграет с «Аталантой».
Топ-10 самых длинных беспроигрышных серий в истории европейского футбола
Packt die Koffer – Es geht nach DUUUUBLIN! 🇮🇪🔥#B04ASR 2:2 | #UEL | #Bayer04 | #aCROSSeurope pic.twitter.com/q4qFbvhDui— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 9, 2024
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