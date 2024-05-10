История переписана! Байер установил абсолютный рекорд всех времен в Европе

В четверг, 9 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграли «Байер» и «Рома». 2 мая в первом поединке в Риме со счетом 2:0 победил «Байер».

Команды встречались в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».

«Байер» уступал по ходу матча 0:2, но сначала «фармацевты» сократили отставание до одного гола, а на 90+7 Йосип Станишич сравнял счет (2:2).

Леверкузенцы продолжили свою беспроигрышную серию, которая уже насчитывает 49 матчей (40 побед и 9 ничьих), и побили рекорд «Бенфики» среди европейских команд. «Орлы» в 1963-65 годах имели серию из 48 матчей без поражений.

В финале Лиги Европы «Байер» сыграет с «Аталантой».

Топ-10 самых длинных беспроигрышных серий в истории европейского футбола