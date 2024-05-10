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Лига Европы
10 мая 2024, 00:19 | Обновлено 10 мая 2024, 00:43
2468
2

История переписана! Байер установил абсолютный рекорд всех времен в Европе

Леверкузенцы вырвали ничью в матче с «Ромой»

10 мая 2024, 00:19 | Обновлено 10 мая 2024, 00:43
2468
2
История переписана! Байер установил абсолютный рекорд всех времен в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В четверг, 9 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы сыграли «Байер» и «Рома». 2 мая в первом поединке в Риме со счетом 2:0 победил «Байер».

Команды встречались в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена».

«Байер» уступал по ходу матча 0:2, но сначала «фармацевты» сократили отставание до одного гола, а на 90+7 Йосип Станишич сравнял счет (2:2).

Леверкузенцы продолжили свою беспроигрышную серию, которая уже насчитывает 49 матчей (40 побед и 9 ничьих), и побили рекорд «Бенфики» среди европейских команд. «Орлы» в 1963-65 годах имели серию из 48 матчей без поражений.

В финале Лиги Европы «Байер» сыграет с «Аталантой».

Топ-10 самых длинных беспроигрышных серий в истории европейского футбола

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Йосип Станишич Рома Рим Байер Лига Европы Байер - Рома рекорд статистика
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Iigor6583
А як там зіграла аталанта міранчука ? Іменно так, а не інкше називають команду з Бергамо недоумки з путінських боліт. Доречі, в них сьогодні " день победобесья", вони катають на палках дедов-вертухаєв, НКВДешників, загранотрядників і інших вбивць 1941-45 років. 
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Nordenus
У них там шаманит кто то, я вас уверяю!
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