Хаби АЛОНСО: «Аталанта – хорошая команда. Будет интересно бросить им вызов»
Испанец признал, что «Рома» дала настоящий бой
Испанский тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопросы журналистов после матча с «Ромой» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Думал ли я, что будет так сложно? Я представлял себе это, в Риме уже было сложно. Проигрывая в два мяча, мы не должны забывать о том, что создали, и мне понравилась реакция.
В прошлом году мы были близки к финалу, а в этом смогли выйти туда. В финале нас опять ждут итальянцы.
«Рома» тоже была очень хороша в попытках атаковать нас. «Аталанта» уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда. Мне будет интересно бросить им вызов», – сказал наставник «фармацевтов».
Финал ЛЕ состоится 22 мая в Дублине.
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