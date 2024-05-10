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Лига Европы
10 мая 2024, 02:18 | Обновлено 10 мая 2024, 02:24
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0

Хаби АЛОНСО: «Аталанта – хорошая команда. Будет интересно бросить им вызов»

Испанец признал, что «Рома» дала настоящий бой

10 мая 2024, 02:18 | Обновлено 10 мая 2024, 02:24
116
0
Хаби АЛОНСО: «Аталанта – хорошая команда. Будет интересно бросить им вызов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопросы журналистов после матча с «Ромой» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Думал ли я, что будет так сложно? Я представлял себе это, в Риме уже было сложно. Проигрывая в два мяча, мы не должны забывать о том, что создали, и мне понравилась реакция.

В прошлом году мы были близки к финалу, а в этом смогли выйти туда. В финале нас опять ждут итальянцы.

«Рома» тоже была очень хороша в попытках атаковать нас. «Аталанта» уже много лет работает с Гасперини, и это хорошо обученная команда. Мне будет интересно бросить им вызов», – сказал наставник «фармацевтов».

Финал ЛЕ состоится 22 мая в Дублине.

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Кто сыграет в Дублине? Определена финальная пара Лиги Европы
Хаби Алонсо Байер Рома Рим Байер - Рома Лига Европы
Руслан Травкин Источник: Tuttomercatoweb
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