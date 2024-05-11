Стало известно, когда Мбаппе официально объявит о переходе в новый клуб

10 мая звездный французский форвард Килиан Мбаппе официально сообщил, что покинет столичный клуб Франции «ПСЖ» в конце сезона 2023/24.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, звездный француз перейдет в мадридский «Реал». Официально о переходе Килиана в «королевский клуб» будет объявлено после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня. Француз станет самым высокооплачиваемым игроком «галактикос», однако отмечается, что Мбаппе будет получать в Мадриде значительно меньшую зарплату, чем ему предлагали в 2022 году.

В этом сезоне Мбаппе отыграл за «ПСЖ» во всех турнирах 46 матчей, забил 43 гола и отдал 10 ассистов.