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Испания
11 мая 2024, 00:44 | Обновлено 11 мая 2024, 01:00
443
0

Стало известно, когда Мбаппе официально объявит о переходе в новый клуб

Килиан объявил об уходе из «ПСЖ»

11 мая 2024, 00:44 | Обновлено 11 мая 2024, 01:00
443
0
Стало известно, когда Мбаппе официально объявит о переходе в новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

10 мая звездный французский форвард Килиан Мбаппе официально сообщил, что покинет столичный клуб Франции «ПСЖ» в конце сезона 2023/24.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, звездный француз перейдет в мадридский «Реал». Официально о переходе Килиана в «королевский клуб» будет объявлено после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня. Француз станет самым высокооплачиваемым игроком «галактикос», однако отмечается, что Мбаппе будет получать в Мадриде значительно меньшую зарплату, чем ему предлагали в 2022 году.

В этом сезоне Мбаппе отыграл за «ПСЖ» во всех турнирах 46 матчей, забил 43 гола и отдал 10 ассистов.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ зарплаты трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитро Олійник Источник: Фабрицио Романо
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