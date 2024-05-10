ОФИЦИАЛЬНО. Многострадальный экс-вингер Шахтера ушел из Кишварды

Венгерская «Кишварда» объявила о досрочном расторжении контракта с 32-летним экс-вингером «Шахтера» Веллингтоном Немом.

Бразилец перебрался в Венгрию в январе нынешнего года на правах свободного агента, однако успел сыграть за «Кишварду» лишь 5 официальных матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.

Из-за проблем со здоровьем Нем не мог помочь «Кишварде» в оставшихся матчах сезона, что и привело к решению клуба распрощаться с легионером заранее.

«Кишварда» за два тура до финиша уже потеряла надежды на сохранение прописки в элитарном дивизионе чемпионата Венгрии, так как занимает предпоследнее место и имеет отрыв от спасительной 10-й позиции в 9 очков.

Веллингтон Нем покинул «Шахтер» летом 2020 года. После этого более полугода он оставался в статусе свободного агента, прежде чем нашел новый клуб. Подобная ситуация с бразильцем повторилась и в 2022-м, когда Нем вновь больше полугода не мог трудоустроиться.