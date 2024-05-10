Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Многострадальный экс-вингер Шахтера ушел из Кишварды
Другие новости
10 мая 2024, 16:01 |
1232
0

ОФИЦИАЛЬНО. Многострадальный экс-вингер Шахтера ушел из Кишварды

Веллингтон Нем опять получил статус свободного агента

10 мая 2024, 16:01 |
1232
0
ОФИЦИАЛЬНО. Многострадальный экс-вингер Шахтера ушел из Кишварды
kisvardafc.hu

Венгерская «Кишварда» объявила о досрочном расторжении контракта с 32-летним экс-вингером «Шахтера» Веллингтоном Немом.

Бразилец перебрался в Венгрию в январе нынешнего года на правах свободного агента, однако успел сыграть за «Кишварду» лишь 5 официальных матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.

Из-за проблем со здоровьем Нем не мог помочь «Кишварде» в оставшихся матчах сезона, что и привело к решению клуба распрощаться с легионером заранее.

«Кишварда» за два тура до финиша уже потеряла надежды на сохранение прописки в элитарном дивизионе чемпионата Венгрии, так как занимает предпоследнее место и имеет отрыв от спасительной 10-й позиции в 9 очков.

Веллингтон Нем покинул «Шахтер» летом 2020 года. После этого более полугода он оставался в статусе свободного агента, прежде чем нашел новый клуб. Подобная ситуация с бразильцем повторилась и в 2022-м, когда Нем вновь больше полугода не мог трудоустроиться.

По теме:
Ушел в Арис. Фиорентина окончательно избавилась от проблемного россиянина
Интер продлит контракт с тренером-чемпионом
Сергей РЕБРОВ: «В борьбе за чемпионство в УПЛ еще ничего не решено»
Веллингтон Нем Кишварда трансферы Шахтер Донецк чемпионат Венгрии по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Кишварда
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Футбол | 09 мая 2024, 18:45 24
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии

Украинец хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

В Карлайле расхвалили украинского форварда и готовы дать ему новый контракт
Футбол | 10 мая 2024, 14:22 0
В Карлайле расхвалили украинского форварда и готовы дать ему новый контракт
В Карлайле расхвалили украинского форварда и готовы дать ему новый контракт

Антон Дудик впечатлил главного тренера английской команды

Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Футбол | 10.05.2024, 00:03
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 09.05.2024, 17:12
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 10.05.2024, 15:30
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
ФОТО. Как выглядел Фьюри перед боем с Нганну и перед поединком с Усиком
09.05.2024, 14:22 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал олимпийского чемпиона в гимнастике Верняева
09.05.2024, 12:03 2
Футбол
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
08.05.2024, 17:55 50
Футбол
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
Лунин оценил безумную победу Реала над Баварией в Лиге чемпионов
09.05.2024, 05:35
Футбол
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 2
Футбол
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
ФОТО. Арбитр не засчитал гол Баварии Лунину на 90+13-й из-за якобы офсайда
09.05.2024, 00:56 33
Футбол
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 3
Футбол
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
09.05.2024, 11:03
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем