ОФИЦИАЛЬНО. Неожиданный вариант. Экс-игрок Шахтера нашел клуб в Венгрии

32-летний бразильский вингер Веллингтон Нем, который известен украинским болельщикам по выступлениям за донецкий «Шахтер» (2013-2020), подписал контракт с клубом «Кишварда» из Венгрии.

В конце 2023 года Нем покинул бразильскую «Виторию» Салвадор и теперь перешел в венгерский коллектив на правах свободного агента. Детали соглашения Нема с «Кишвардой» не разглашаются. Он уже успел провести первую тренировку в составе новой команды.

Вариант с продолжением карьеры в Венгрии для Веллингтона оказался достаточно неожиданным. Ранее издание UOL Esporte сообщало, что он может оказаться в клубах из Мексики, Саудовской Аравии, Турции или Бразилии.

После ухода из «Шахтера», который состоялся летом 2020 года, Нем выступал за «Форталезу», «Крузейро» и «Виторию» в Бразилии, а также за «Ароку» в Португалии, но нигде так и не преуспел, хотя в «Крузейро» и «Витории» на уровне Серии В имел стабильную игровую практику.

ФОТО. Веллингтон Нем провел первую тренировку в ФК Кишварда