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  4. Три направления. Экс-вингер Шахтера изучает варианты по трудоустройству
Бразилия
05 января 2024, 22:22 |
570
0

Три направления. Экс-вингер Шахтера изучает варианты по трудоустройству

Веллингтон Нем не хочет оставаться в Бразилии

05 января 2024, 22:22 |
570
0
Три направления. Экс-вингер Шахтера изучает варианты по трудоустройству
ФК Витория. Веллингтон Нем

31-летний бывший вингер «Шахтера» Веллингтон Нем, который в начале нынешнего года покинул «Виторию» Салвадор и получил статус свободного агента, активно изучает все возможные для него варианты по трудоустройству.

В настоящий момент у Нема есть варианты в Мексике, Саудовской Аравии и Турции, а также в Бразилии, но продолжать карьеру в родной стране хавбек не хотел бы.

После ухода из «Шахтера», который состоялся летом 2020 года, Нем выступал за «Форталезу», «Крузейро» и «Виторию» в Бразилии, а также за «Ароку» в Португалии, но нигде так и не преуспел, хотя в «Крузейро» и «Витории» на уровне Серии В имел стабильную игровую практику.

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Источник UOL Esporte
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