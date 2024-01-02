11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
Некоторым из них, вероятно, удастся трудоустроиться уже в январское трансферное окно
В последние годы текучка кадров в клубах украинской Премьер-лиги настолько существенна, что многие болельщики не успевают даже как следует запомнить, где и насколько успешно выступает тот или иной футболист. Да и некоторых игроков, по правде говоря, знают откровенно немногие, учитывая то обстоятельство, что ряд из них неожиданно появляется, а затем не менее неожиданно и быстро исчезает.
Но сегодня мы предлагаем вам вспомнить куда более известных личностей для нашего футбола – тех, кто когда-то был на слуху, а сейчас сидит без работы в статусе свободного агента…
Марсело Морено
Возраст: 36 лет
Гражданство: Боливия / Бразилия
Марсело Морено в украинской Премьер-лиге провел 32 матча (7 голов, 1 ассист) за «Шахтер», на контракте в котором был с 2008 по 2012 годы. За него «горняки» в свое время заплатили «Крузейро» 9 миллионов евро, и на момент переезда в Украину Морено считался невероятно талантливым и перспективным бомбардиром. Однако реализовать свой потенциал Марсело не удалось не только в «Шахтере», но и в целом в европейском футболе, где боливиец на правах аренды из донецкого клуба выступал также за «Вердер» и «Уиган». После отъезда из Европы Морено весьма успешно поиграл в Бразилии и Китае, а в последние годы играл в чемпионатах Парагвая и Эквадора. В конце минувшего года 36-летний форвард покинул «Индепендьенте дель Валье», и сейчас сидит без клуба, однако завершать карьеру пока, по-видимому, не планирует.
Веллингтон Нем
Возраст: 31 год
Гражданство: Бразилия
За Веллингтона Нема «Шахтер» также заплатил 9 миллионов евро, но в 2013 году и на финансовые счета «Флуминенсе», однако, как и Марсело Морено, этот легионер, считавшийся невероятно талантливым и перспективным, оказался в Европе банальным «мыльным пузырем». За семь лет, проведенных на контракте в «Шахтере», Нем отыграл лишь 47 поединков в рамках УПЛ (9 голов, 3 ассиста). После ухода из стана «горняков», который состоялся в августе 2020-го, Веллингтон какое-то время поиграл на родине, но потом решил вернуться в Европу и менее полугода был на контракте в португальской «Ароке», но и там, мягко говоря, не преуспел. С февраля минувшего года по первый день 2024-го Веллингтон Нем являлся футболистом бразильской «Витории», но та продлевать сотрудничество с игроком атаки, который в 25 матчах Серии В сезона-2023 отличился лишь 2 голами и 4 ассистами, не пожелала.
Андре Фелипе
Возраст: 33 года
Гражданство: Бразилия
Этого бразильского центрфорварда могут помнить болельщики «Динамо» со стажем. В середине 2010 года киевский клуб заплатил «Сантосу» за юного нападающего чуть более 8 миллионов евро. Однако оправдать надежд Андре в столице Украины так и не сумел. На его счету лишь 3 проведенных в УПЛ поединка, и ни одного результативного действия. Уже в январе 2011-го «Динамо» отпустило Андре в аренду в «Бордо», после чего форвард также на временной основе выступал за «Атлетико Минейро», пока этот клуб окончательно не выкупил его контракт у «бело-синих» в 2012-м. После этого Андре практически все время выступал в Бразилии, а в Европу возвращался трижды и совсем ненадолго, ведь не снискал успеха ни в Португалии (в лиссабонском «Спортинге»), ни в Турции (в «Газиантепе»), ни в россии, куда его занесло уже после 24 февраля 2022-го в московское «торпедо». С июля по сентябрь минувшего года Андре выступал за бразильскую «Понте Прету», но абсолютно там не преуспел (1 гол в 10 матчах), и был отпущен восвояси, после чего никак не может найти новое место работы.
Марлос
Возраст: 35 лет
Гражданство: Украина / Бразилия
Марлос прекрасно известен в Украине, потому как выступал сразу в двух командах – «Металлисте» и «Шахтере», а также, предварительно сменив гражданство, имеет в активе аж 26 матчей (1 гол) в футболке национальной команды нашей страны. На уровне УПЛ хавбек провел 232 поединка (68 голов, 56 ассистов), а еще он четырежды становился чемпионом турнира. Впрочем, в декабре 2021 года Марлос покинул «Шахтер» в связи с истечением срока трудового соглашения, а в начале февраля 2022-го вернулся на этническую родину, оформив контракт с «Атлетико Паранаэнсе». Задержаться в стане «красно-черных» хавбеку не удалось, и с января 2023-го он получил статус свободного агента. Вот уже более года Марлос никак не может найти себе новый клуб, и с каждым днем нарастает уверенность, что вскоре хавбек тихо и без излишней помпы повесит бутсы на гвоздь. Хотя… Посмотрим.
Дентиньо
Возраст: 34 года
Гражданство: Бразилия
Дентиньо также подавал огромные надежды на родине, благодаря чему «Коринтианс» и сумел выручить от его трансфера в «Шахтер» летом 2011 года 7,5 миллионов евро. Однако оправдать ожидания этому бразильцу, в отличие от многих других его соотечественников, в стане «горняков» так и не удалось. Несмотря на то, что Дентиньо практически никогда не являлся футболистом основного состава, он провел в донецком клубе без малого одиннадцать лет, и сыграл в УПЛ 137 поединков (23 гола, 13 ассистов), став 7-кратным чемпионом Украины. В марте 2022-го Дентиньо уехал на родину, оформив контракт с «Сеарой», а с января 2023-го имеет статус свободного агента. Впрочем, подробнее об этом мы не так давно рассказывали в рамках отдельного материала…
Дуглас Коста
Возраст: 33 года
Гражданство: Бразилия
Дуглас Коста провел в «Шахтере» пять с половиной лет, и стал одним из наиболее ярких и успешных представителей своей нации в истории «горняков». За это время дончане пять раз кряду становились чемпионами УПЛ, в которой на счету Косты оказался 141 матч (29 голов, 30 ассистов). Летом 2015-го «Шахтер» продал Дугласа в «Баварию» за 30 миллионов евро, а впоследствии вингер поиграл также в Италии за «Ювентус», который за его трансфер заплатил уже 40 миллионов евро. В 2021 году бразилец на правах аренды уехал в «Гремио», где в какой-то момент рассорился с фанатами и на условиях субаренды вынужден был отбыть в MLS, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», подписав с этим клубом летом 2022-го полноценный контракт. Впрочем, еще в конце октября минувшего года стало известно, что Дуглас Коста получил статус свободного агента, так как у него истек договор с американцами, но с тех пор, несмотря на множество слухов, 33-летнему футболисту трудоустроиться так нигде и не удалось. А судачили о возвращении в «Ювентус», о вариантах на Ближнем Востоке, а также об интересе к Косте из родной для него Бразилии.
Себастьян Бланко
Возраст: 35 лет
Гражданство: Аргентина
Себастьян Бланко был одним из тех «шпилеров», как их называет Александр Ярославский, который помогал добиваться славных результатов харьковскому «Металлисту» в начале прошлого десятилетия. За три с половиной года хавбек провел 68 матчей в УПЛ (10 голов, 7 ассистов), а затем заслужил приглашение из английской Премьер-лиги, куда и был отпущен в ряды «Вест Бромвич Альбион». Впоследствии вернулся на родину, где поиграл за «Сан Лоренсо», а с февраля 2017-го и по конец минувшего года выступал в MLS за «Портленд Тимберс», с которым в 2020-м выиграл турнир MLS is Back, проходивший в окрестностях Орландо в период карантинной паузы в чемпионате, вызванной пандемией Covid-19. Сейчас Бланко впервые за долгие годы оказался без клуба и перед выбором в карьере: искать варианты и играть дальше, или все-таки решиться на завершение выступлений и начать наслаждаться жизнью без интенсивных спортивных нагрузок.
Александр Гладкий
Возраст: 36 лет
Гражданство: Украина
Александр Гладкий является уникальным для отечественного футбола исполнителем, так как поиграл практически за все культовые команды в УПЛ – «Шахтер», «Динамо», «Металлист», «Днепр», «Карпаты», «Черноморец» и «Зарю». Всего на счету Гладкого 361 матч в отечественном элитарном дивизионе, в которых он отличился 99 забитыми мячами и 55 результативными передачами. Однако с лета минувшего года ветеран Гладкий сидит в статусе свободного агента. После ухода из «Черноморца» Александр никак не может найти себе подходящий вариант, да и слухов, откровенно говоря, вокруг его персоны в последнее время практически нет. Судачили лишь о «Карпатах», но там быстро опровергли эту информацию, и пока все выглядит таким образом, что Гладкого на поле мы можем больше даже и не увидеть…
Жуниор Мораес
Возраст: 36 лет
Гражданство: Украина / Бразилия
Жуниор Мораес является еще одним культовым форвардом для УПЛ последних пары десятилетий. Начинал играть в отечественном чемпионате этот этнический бразилец в донецком «Металлурге», после фактического развала этого клуба оказался в «Динамо», а затем не без скандала свободным агентом ушел в «Шахтер». Везде Мораес забивал помногу и со вкусом, а еще трижды становился чемпионом Украины (дважды – с «Шахтером» и один раз – с «Динамо»). В марте 2022-го, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, Жуниор Мораес покинул Украину и оформил полноценный трансфер в «Коринтианс». Там хавбек провел год с небольшим, но из-за серьезных проблем с коленом так и не стал важным игроком для «тимау», а потому те попрощались с ним летом минувшего года без особого сожаления. С тех пор ветеран, который успел даже получить украинское гражданство и сыграть 11 матчей (1 гол) за «сине-желтых», и сидит без работы.
Юнес Беланда
Возраст: 33 года
Гражданство: Марокко / Франция
Юнес Беланда оказался одним из наиболее топовых легионеров, которых президент «Динамо» Игорь Суркис подписал для тогдашнего главного тренера первой команды киевлян Олега Блохина. На момент переезда в Украину Беланда был звездой первой величины во французской Лиге 1, а потому «Монпелье» смог легко вытребовать у «Динамо» за трансфер аж 10 миллионов евро. В УПЛ марокканец провел 56 матчей (8 голов, 11 ассистов), дважды становился чемпионом, но уже с Сергеем Ребровым, как тренером «Динамо», а окончательно покинул Украину летом 2017-го, когда Суркис вернул затраченные 10 миллионов евро на трансфер Юнеса, отпустив того в «Галатасарай». С тех пор, собственно, хавбек выступал исключительно в Турции: после «львов» он перешел в «Адана Демирспор», но в конце декабря минувшего года по обоюдному согласию расторг контракт с этим клубом и сейчас оказался в статусе свободного агента.
Алекс Тейшейра
Возраст: 33 года
Гражданство: Бразилия
Несколько лет Алекс Тейшейра оставался самой дорогой продажей в истории «Шахтера», принеся казне «горняков» 50 миллионов евро. Всего в Украине бразилец провел шесть лет, и в последнем сезоне демонстрировал совершенно феноменальные показатели результативности, отличившись в осенней части УПЛ-2015/16 22 забитыми мячами в 15 поединках. Очевидно, что Тейшейре бы покорился рекорд результативности, установленный ранее Генрихом Мхитаряном, но китайский «Цзянсу Сунин» в феврале 2016-го был крайне убедителен со своими финансовыми доводами, как в переговорах с «Шахтером», так и в дискуссиях с самим футболистом. В Поднебесной Тейшейра провел все пять лет по контракту, а покинул страну после фактического расформирования клуба «Цзянсу Сунин» как такового. Впоследствии бразилец пытался вернуться на прежний топ-уровень выступлений в турецком «Бешикташе», но потерпел фиаско и летом 2022-го был вынужден вернуться в родной «Васко да Гама». Но и для этой команды некогда звездный бразилец был уже не слишком-то и важен, а потому неудивительно, что еще в середине декабря минувшего года появилась информация, что клуб из Рио-де-Жанейро не будет пролонгировать трудовой договор с Тейшейрой, вследствие чего тот с 1 января в очередной раз в карьере стал свободным агентом.
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