11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами

В последние годы текучка кадров в клубах украинской Премьер-лиги настолько существенна, что многие болельщики не успевают даже как следует запомнить, где и насколько успешно выступает тот или иной футболист. Да и некоторых игроков, по правде говоря, знают откровенно немногие, учитывая то обстоятельство, что ряд из них неожиданно появляется, а затем не менее неожиданно и быстро исчезает.

Но сегодня мы предлагаем вам вспомнить куда более известных личностей для нашего футбола – тех, кто когда-то был на слуху, а сейчас сидит без работы в статусе свободного агента…

Марсело Морено

Возраст: 36 лет

Гражданство: Боливия / Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Морено

Марсело Морено в украинской Премьер-лиге провел 32 матча (7 голов, 1 ассист) за «Шахтер», на контракте в котором был с 2008 по 2012 годы. За него «горняки» в свое время заплатили «Крузейро» 9 миллионов евро, и на момент переезда в Украину Морено считался невероятно талантливым и перспективным бомбардиром. Однако реализовать свой потенциал Марсело не удалось не только в «Шахтере», но и в целом в европейском футболе, где боливиец на правах аренды из донецкого клуба выступал также за «Вердер» и «Уиган». После отъезда из Европы Морено весьма успешно поиграл в Бразилии и Китае, а в последние годы играл в чемпионатах Парагвая и Эквадора. В конце минувшего года 36-летний форвард покинул «Индепендьенте дель Валье», и сейчас сидит без клуба, однако завершать карьеру пока, по-видимому, не планирует.

Веллингтон Нем

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Веллингтон Нем

За Веллингтона Нема «Шахтер» также заплатил 9 миллионов евро, но в 2013 году и на финансовые счета «Флуминенсе», однако, как и Марсело Морено, этот легионер, считавшийся невероятно талантливым и перспективным, оказался в Европе банальным «мыльным пузырем». За семь лет, проведенных на контракте в «Шахтере», Нем отыграл лишь 47 поединков в рамках УПЛ (9 голов, 3 ассиста). После ухода из стана «горняков», который состоялся в августе 2020-го, Веллингтон какое-то время поиграл на родине, но потом решил вернуться в Европу и менее полугода был на контракте в португальской «Ароке», но и там, мягко говоря, не преуспел. С февраля минувшего года по первый день 2024-го Веллингтон Нем являлся футболистом бразильской «Витории», но та продлевать сотрудничество с игроком атаки, который в 25 матчах Серии В сезона-2023 отличился лишь 2 голами и 4 ассистами, не пожелала.

Андре Фелипе

Возраст: 33 года

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Фелипе

Этого бразильского центрфорварда могут помнить болельщики «Динамо» со стажем. В середине 2010 года киевский клуб заплатил «Сантосу» за юного нападающего чуть более 8 миллионов евро. Однако оправдать надежд Андре в столице Украины так и не сумел. На его счету лишь 3 проведенных в УПЛ поединка, и ни одного результативного действия. Уже в январе 2011-го «Динамо» отпустило Андре в аренду в «Бордо», после чего форвард также на временной основе выступал за «Атлетико Минейро», пока этот клуб окончательно не выкупил его контракт у «бело-синих» в 2012-м. После этого Андре практически все время выступал в Бразилии, а в Европу возвращался трижды и совсем ненадолго, ведь не снискал успеха ни в Португалии (в лиссабонском «Спортинге»), ни в Турции (в «Газиантепе»), ни в россии, куда его занесло уже после 24 февраля 2022-го в московское «торпедо». С июля по сентябрь минувшего года Андре выступал за бразильскую «Понте Прету», но абсолютно там не преуспел (1 гол в 10 матчах), и был отпущен восвояси, после чего никак не может найти новое место работы.

Марлос

Возраст: 35 лет

Гражданство: Украина / Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Марлос прекрасно известен в Украине, потому как выступал сразу в двух командах – «Металлисте» и «Шахтере», а также, предварительно сменив гражданство, имеет в активе аж 26 матчей (1 гол) в футболке национальной команды нашей страны. На уровне УПЛ хавбек провел 232 поединка (68 голов, 56 ассистов), а еще он четырежды становился чемпионом турнира. Впрочем, в декабре 2021 года Марлос покинул «Шахтер» в связи с истечением срока трудового соглашения, а в начале февраля 2022-го вернулся на этническую родину, оформив контракт с «Атлетико Паранаэнсе». Задержаться в стане «красно-черных» хавбеку не удалось, и с января 2023-го он получил статус свободного агента. Вот уже более года Марлос никак не может найти себе новый клуб, и с каждым днем нарастает уверенность, что вскоре хавбек тихо и без излишней помпы повесит бутсы на гвоздь. Хотя… Посмотрим.

Дентиньо

Возраст: 34 года

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Дентиньо

Дентиньо также подавал огромные надежды на родине, благодаря чему «Коринтианс» и сумел выручить от его трансфера в «Шахтер» летом 2011 года 7,5 миллионов евро. Однако оправдать ожидания этому бразильцу, в отличие от многих других его соотечественников, в стане «горняков» так и не удалось. Несмотря на то, что Дентиньо практически никогда не являлся футболистом основного состава, он провел в донецком клубе без малого одиннадцать лет, и сыграл в УПЛ 137 поединков (23 гола, 13 ассистов), став 7-кратным чемпионом Украины. В марте 2022-го Дентиньо уехал на родину, оформив контракт с «Сеарой», а с января 2023-го имеет статус свободного агента. Впрочем, подробнее об этом мы не так давно рассказывали в рамках отдельного материала…

Дуглас Коста

Возраст: 33 года

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Дуглас Коста провел в «Шахтере» пять с половиной лет, и стал одним из наиболее ярких и успешных представителей своей нации в истории «горняков». За это время дончане пять раз кряду становились чемпионами УПЛ, в которой на счету Косты оказался 141 матч (29 голов, 30 ассистов). Летом 2015-го «Шахтер» продал Дугласа в «Баварию» за 30 миллионов евро, а впоследствии вингер поиграл также в Италии за «Ювентус», который за его трансфер заплатил уже 40 миллионов евро. В 2021 году бразилец на правах аренды уехал в «Гремио», где в какой-то момент рассорился с фанатами и на условиях субаренды вынужден был отбыть в MLS, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», подписав с этим клубом летом 2022-го полноценный контракт. Впрочем, еще в конце октября минувшего года стало известно, что Дуглас Коста получил статус свободного агента, так как у него истек договор с американцами, но с тех пор, несмотря на множество слухов, 33-летнему футболисту трудоустроиться так нигде и не удалось. А судачили о возвращении в «Ювентус», о вариантах на Ближнем Востоке, а также об интересе к Косте из родной для него Бразилии.

Себастьян Бланко

Возраст: 35 лет

Гражданство: Аргентина

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Бланко

Себастьян Бланко был одним из тех «шпилеров», как их называет Александр Ярославский, который помогал добиваться славных результатов харьковскому «Металлисту» в начале прошлого десятилетия. За три с половиной года хавбек провел 68 матчей в УПЛ (10 голов, 7 ассистов), а затем заслужил приглашение из английской Премьер-лиги, куда и был отпущен в ряды «Вест Бромвич Альбион». Впоследствии вернулся на родину, где поиграл за «Сан Лоренсо», а с февраля 2017-го и по конец минувшего года выступал в MLS за «Портленд Тимберс», с которым в 2020-м выиграл турнир MLS is Back, проходивший в окрестностях Орландо в период карантинной паузы в чемпионате, вызванной пандемией Covid-19. Сейчас Бланко впервые за долгие годы оказался без клуба и перед выбором в карьере: искать варианты и играть дальше, или все-таки решиться на завершение выступлений и начать наслаждаться жизнью без интенсивных спортивных нагрузок.

Александр Гладкий

Возраст: 36 лет

Гражданство: Украина

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гладкий

Александр Гладкий является уникальным для отечественного футбола исполнителем, так как поиграл практически за все культовые команды в УПЛ – «Шахтер», «Динамо», «Металлист», «Днепр», «Карпаты», «Черноморец» и «Зарю». Всего на счету Гладкого 361 матч в отечественном элитарном дивизионе, в которых он отличился 99 забитыми мячами и 55 результативными передачами. Однако с лета минувшего года ветеран Гладкий сидит в статусе свободного агента. После ухода из «Черноморца» Александр никак не может найти себе подходящий вариант, да и слухов, откровенно говоря, вокруг его персоны в последнее время практически нет. Судачили лишь о «Карпатах», но там быстро опровергли эту информацию, и пока все выглядит таким образом, что Гладкого на поле мы можем больше даже и не увидеть…

Жуниор Мораес

Возраст: 36 лет

Гражданство: Украина / Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

Жуниор Мораес является еще одним культовым форвардом для УПЛ последних пары десятилетий. Начинал играть в отечественном чемпионате этот этнический бразилец в донецком «Металлурге», после фактического развала этого клуба оказался в «Динамо», а затем не без скандала свободным агентом ушел в «Шахтер». Везде Мораес забивал помногу и со вкусом, а еще трижды становился чемпионом Украины (дважды – с «Шахтером» и один раз – с «Динамо»). В марте 2022-го, после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, Жуниор Мораес покинул Украину и оформил полноценный трансфер в «Коринтианс». Там хавбек провел год с небольшим, но из-за серьезных проблем с коленом так и не стал важным игроком для «тимау», а потому те попрощались с ним летом минувшего года без особого сожаления. С тех пор ветеран, который успел даже получить украинское гражданство и сыграть 11 матчей (1 гол) за «сине-желтых», и сидит без работы.

Юнес Беланда

Возраст: 33 года

Гражданство: Марокко / Франция

Getty Images/Global Images Ukraine. Юнес Беланда

Юнес Беланда оказался одним из наиболее топовых легионеров, которых президент «Динамо» Игорь Суркис подписал для тогдашнего главного тренера первой команды киевлян Олега Блохина. На момент переезда в Украину Беланда был звездой первой величины во французской Лиге 1, а потому «Монпелье» смог легко вытребовать у «Динамо» за трансфер аж 10 миллионов евро. В УПЛ марокканец провел 56 матчей (8 голов, 11 ассистов), дважды становился чемпионом, но уже с Сергеем Ребровым, как тренером «Динамо», а окончательно покинул Украину летом 2017-го, когда Суркис вернул затраченные 10 миллионов евро на трансфер Юнеса, отпустив того в «Галатасарай». С тех пор, собственно, хавбек выступал исключительно в Турции: после «львов» он перешел в «Адана Демирспор», но в конце декабря минувшего года по обоюдному согласию расторг контракт с этим клубом и сейчас оказался в статусе свободного агента.

Алекс Тейшейра

Возраст: 33 года

Гражданство: Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра

Несколько лет Алекс Тейшейра оставался самой дорогой продажей в истории «Шахтера», принеся казне «горняков» 50 миллионов евро. Всего в Украине бразилец провел шесть лет, и в последнем сезоне демонстрировал совершенно феноменальные показатели результативности, отличившись в осенней части УПЛ-2015/16 22 забитыми мячами в 15 поединках. Очевидно, что Тейшейре бы покорился рекорд результативности, установленный ранее Генрихом Мхитаряном, но китайский «Цзянсу Сунин» в феврале 2016-го был крайне убедителен со своими финансовыми доводами, как в переговорах с «Шахтером», так и в дискуссиях с самим футболистом. В Поднебесной Тейшейра провел все пять лет по контракту, а покинул страну после фактического расформирования клуба «Цзянсу Сунин» как такового. Впоследствии бразилец пытался вернуться на прежний топ-уровень выступлений в турецком «Бешикташе», но потерпел фиаско и летом 2022-го был вынужден вернуться в родной «Васко да Гама». Но и для этой команды некогда звездный бразилец был уже не слишком-то и важен, а потому неудивительно, что еще в середине декабря минувшего года появилась информация, что клуб из Рио-де-Жанейро не будет пролонгировать трудовой договор с Тейшейрой, вследствие чего тот с 1 января в очередной раз в карьере стал свободным агентом.