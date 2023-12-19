Уже год без клуба. Почему после Шахтера Дентиньо оказался на свалке истории

В начале ноября 2021 года донецкий «Шахтер» объявил о завершении сотрудничества с бразильским нападающим Дентиньо, который провел в Украине более 10 лет и, в отличие от многих последних своих соотечественников-легионеров в стане «горняков», успел поиграть на «Донбасс Арене», застав самый расцвет отечественной Премьер-лиги.

Более детально о том, чем запомнился Дентиньо в «Шахтере», мы рассказывали в рамках специального материала, который вы сможете отыскать в архивах Sport.ua, или просто перейдя по ссылке ниже, а сегодня предлагаем обсудить другую интересную ситуацию, сложившуюся в жизни бразильца уже после ухода из стана «горняков»…

«Сейчас я вернусь в Бразилию, отдохну месяц или два. Далее буду решать со своим агентом. Еще много работы нужно сделать. Я еще достаточно долго могу играть. Считаю, что у меня еще есть время. Бразилия или Европа? Не знаю еще, где буду играть. Пусть агент работает, а я буду решать», - именно такие планы озвучивал Дентиньо в конце 2021 года, сразу после ухода из «Шахтера».

Супруга футболиста Дани Соуза – известная бразильская модель – в общении с журналистами была более конкретной, и заявила, что Дентиньо предпочел бы вернуться в свой родной клуб – «Коринтианс».

«Его контракт [с «Шахтером»] закончился, поэтому он может спокойно перейти. Он отдает предпочтение «Коринтиансу», это его любимая команда, где он раньше играл, но мы еще не знаем, как все сложится. Он может уехать в другой чемпионат, так как есть клубы, присылающие свои приглашения, но все мы хотим, чтобы Дентиньо остался в Бразилии. Куда бы он не перешел, он будет отдавать предпочтение варианту с «Коринтиансом», - заявила Дани Соуза.

Пожалуй, более явного намека руководству «Коринтианса» нельзя было и представить, тем более, что Дани Соуза – фигура весьма известная и публичная, а потому ее слова мгновенно разлетелись по всем ключевым бразильским спортивным изданиям и не могли не попасться на глаза хотя бы кому-то из руководства «тимау».

Впрочем, в планы «Коринтианса» подписание Дентиньо абсолютно не входило, и экс-форвард «Шахтера», по слухам, в Бразилии вызывал интерес у других клубов – «Крузейро», «Сан-Паулу», «Сантоса», «Форталезы» и «Ботафого». Кроме того, представители футболиста вели переговоры о возможном возвращении Дентиньо в Европу – что правда, со скромным турецким «Газиантепом».

Однако время шло, а никакой конкретики вокруг нового места работы Дентиньо так и не возникало. Трудоустроиться нападающему, которого в начале минувшего десятилетия величественный Пеле называл не иначе как «новым Роналдо», удалось лишь в начале марта 2022 года, то есть только через четыре месяца после официального ухода из «Шахтера». Да и то, новым клубом Дентиньо стала достаточно скромная «Сеара», ключевой задачей которой являлось вовсе не завоевание чемпионства или путевки в Кубок Либертадорес, а просто сохранение прописки в тамошней Серии А.

Контракт изначально оказался краткосрочным – до конца 2022 года, и это обстоятельство заставило задуматься о том, что Дентиньо, успевший стать невероятно титулованным в Украине с «Шахтером» и конкурировавший за звание самого успешного резервиста в истории «горняков» разве что с Василием Кобиным, на своей родине не является интересным футбольным активом на трансферном рынке.

Как следствие, весьма прогнозируемо, что за «Сеару» Дентиньо сыграл в бразильской Серии А только 46 минут в рамках 5 поединков, не отличившись результативными действиями. Сама команда заняла 17-е место и спикировала на понижение в Серию В, однако до этого момента Дентиньо в ее рядах не продержался. Еще в конце октября минувшего года форвард согласовал с руководством «Сеары» вопрос досрочного расторжения контракта, снова получив полноценный статус свободного агента.

Іnstagram.com/mlkdentinho. Сейчас у Дентиньо есть масса свободного времени, в том числе и для рыбалки вместе с сыном

Собственно, с 25 октября 2022 года и по сегодняшний день Дентиньо сидит без клуба и уже больше года не может трудоустроиться абсолютно нигде. Фактически футболист, которому двенадцать лет назад прочили славу как минимум сопоставимую с той, на уровень которой вышел Роналдо, оказался на свалке истории уже в 33 года, хотя сразу после ухода из «Шахтера» говорил о возможности «еще долго играть».

Почему так произошло? Сам Дентиньо, который накануне пообщался с бразильскими журналистами, предполагает, что корень проблем зарыт в его проблемах со здоровьем. В частности, за последнее время экс-форвард «Шахтера» пережил 12 различных травм и повреждений, что наложило негативный отпечаток на процесс его реинтеграции в бразильский футбол.

«Моя реадаптация к бразильскому футболу была очень сложной там, в «Сеаре», ведь это большой клуб с большой фанатской базой («Сеара» – 45-кратный чемпион своего штата, однако на общенациональном уровне за 109-летнюю историю существования клуба не выигрывала абсолютно ничего – прим. авт.). К сожалению, у меня было много травм, и это меня очень расстроило. Я парень, который всегда любит быть на поле, помогать своей команде. Я много болел, пережил более 12 травм. Так что было сложно, но я надеюсь, что в 2024 году смогу снова играть, чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь», - сказал он.

Не так давно Дентиньо посетил мероприятие в муниципалитете Сантана-ди-Парнаиба, в рамках которого состоялся сбор благотворительной помощи и продуктов для нуждающихся. Фактически такого рода события на текущий момент стали единственными, которые не дают Бразилии окончательно забыть о некогда весьма талантливом исполнителе. Что правда, сам Дентиньо все еще считает, что способен в 2024 году вернуться в профессиональный футбол.

«Да, у меня есть предложения, но я общаюсь со своим менеджером, в ближайшее время мы примем решение», – заявил Дентиньо.

Речь о возвращении в «Коринтианс», который выдал в целом неудачный сезон-2023 и финишировал лишь 13-м в Серии А, для Дентиньо уже не идет. Это понимает и сам форвард, который на словах подчеркивает, что не обижается на боссов «тимау» за нежелание его возвращать.

«Никогда и никаких сожалений. Моя благодарность «Коринтиансу» вечна, я построил там очень красивую историю. То, что я сделал, отмечено в истории. Я могу расстраиваться, но это часть жизни. Правление в данный момент этого не хотело, я все понимаю. Но моя любовь к клубу вечна», – сказал Дентиньо.

19 января следующего года Дентиньо исполнится уже 35. После того, как форвард более года просидел без клуба, его дальнейшие перспективы в футболе видятся, откровенно говоря, очень туманными. Но как бы не сложилась дальнейшая судьба Дентиньо, а в памяти украинских болельщиков он навсегда останется одним из немногих бразильских легионеров УПЛ, который в первый же день преступного вторжения российских войск публично выступил в поддержку Украины и ее народа, а это, как показал кейс негодяя Тимощука, куда важнее всевозможных футбольных рекордов, регалий и достижений.