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  4. Экс-форвард Шахтера досрочно расторг контракт с Сеарой
Бразилия
26 октября 2022, 12:36 |
611
0

Экс-форвард Шахтера досрочно расторг контракт с Сеарой

Дентиньо вновь оказался в статусе свободного агента

26 октября 2022, 12:36 |
611
0
Экс-форвард Шахтера досрочно расторг контракт с Сеарой
ФК Сеара. Дентиньо

33-летний бывший нападающий «Шахтера» Дентиньо накануне вечером согласовал досрочное расторжение контракта с бразильской «Сеарой».

Игроком этого клуба Дентиньо стал в марте на правах свободного агента, заключив соглашение до 31 декабря. Однако в результате переговоров игрока с руководством клуба, стороны уже сейчас решили прекратить сотрудничество.

Дентиньо сыграл лишь в пяти матчах за «Сеару» в текущем сезоне бразильской Серии А, пробыв в общей сложности в них на поле 47 минут. Голевыми действиями не отличился.

Напомним, что «Шахтер» Дентиньо покинул в начале ноября минувшего года из-за истечения срока контракта.

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Источник Globoesporte
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