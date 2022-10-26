Экс-форвард Шахтера досрочно расторг контракт с Сеарой
Дентиньо вновь оказался в статусе свободного агента
33-летний бывший нападающий «Шахтера» Дентиньо накануне вечером согласовал досрочное расторжение контракта с бразильской «Сеарой».
Игроком этого клуба Дентиньо стал в марте на правах свободного агента, заключив соглашение до 31 декабря. Однако в результате переговоров игрока с руководством клуба, стороны уже сейчас решили прекратить сотрудничество.
Дентиньо сыграл лишь в пяти матчах за «Сеару» в текущем сезоне бразильской Серии А, пробыв в общей сложности в них на поле 47 минут. Голевыми действиями не отличился.
Напомним, что «Шахтер» Дентиньо покинул в начале ноября минувшего года из-за истечения срока контракта.
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