Дентиньо в Шахтере: банка, деньги, два гола

Летом 2011 года донецкому «Шахтеру», как казалось тогда, удалось провернуть очередной топовый трансфер. За 7,5 миллионов евро из «Коринтианса» в Украину прибыл молодой и невероятно перспективный нападающий Дентиньо. Это было время, когда «горняки» еще старались подписывать уже показавших себя в Бразилии, но еще относительно юных исполнителей, по причине чего «Шахтеру» в большинстве своем приходилось значительно переплачивать.

Дентиньо до переезда в «Шахтер» успел стать одной из молодых звезд «Коринтианса», а сам Пеле выдавал соотечественнику серьезные авансы. В частности, лучший футболист в истории (как минимум это утверждение остается корректным, если мы говорим о Бразилии) говорил, что Дентиньо – это второй наиболее сильный футболист с его родины после легендарного Роналдо. Это был игрок без слабых сторон – с прекрасной техникой, точным и непредсказуемым ударом, хорошей скоростью. Словом, «Шахтеру» повезло, тем более, что за Дентиньо тогда активно охотились «Арсенал», «Ювентус», «Бенфика» и некоторые другие клубы Европы.

Поговаривали, что заполучить Дентиньо хотели и богатые азиаты, но сам футболист в итоге отказался ехать в этот регион, демонстрируя амбиции проявить себя именно в Европе. Трансфер в «Шахтер» для воспитанника «Коринтианса» выглядел правильным решением – команда едва-едва выиграла Кубок УЕФА и была на слуху в Европе, Мирча Луческу обильно взращивал одного топ-бразильца за другим, а потому рисков провалиться для Дентиньо в Донецке вроде как и не было.

Но на выходе все сложилось вовсе не так. В «Шахтере» Дентиньо провел чуть более десяти лет, в течение которых выиграл массу трофеев, но отыграл лишь 197 матчей в рамках всех турниров, отличившись скромными 29 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Спустя полтора года после покупки «горнякам» даже пришлось отпустить Дентиньо в аренду в «Бешикташ», но и там бразилец провалился, из-за чего даже голодные до игроков с подобными звездными профайлами турки отказались от возможности выкупать легионера.

Формально Дентиньо не сумел выиграть конкуренцию у других игроков ни при Мирче Луческу, ни при Паулу Фонсеке, ни при Луише Каштру. Поэтому неудивительно, что и при Роберто Де Дзерби будущего у бразильца в клубе уже не было, а потому с ним попрощались после истечения срока действия контракта. По сути, Дентиньо стал такой себе бразильской версией Василия Кобина – игрока, пересидевшего большую часть времени в резерве, и имеющего важных трофеев в «горняцкой» карьере едва ли не больше, чем по-настоящему значимых матчей в своем личном активе.



ФК Шахтер. Алан Патрик и Дентиньо

Правда, в отличие от Кобина, Дентиньо еще и зарабатывал куда побольше. Поэтому, отказавшись в свое время ехать в Азию, бразилец все равно не обманул судьбу – выстроить карьеру в Европе, как тому же Виллиану или Фернандиньо, этому воспитаннику «Коринтианса» так и не удалось, однако большие деньги от него никуда не делись.

Зачем «Шахтер» вообще так долго удерживал Дентиньо, если было видно, что отдачи от этого бразильца совсем немного? Эта история, пожалуй, напрямую связана с войной на востоке нашей страны, из-за которой «горняки» были вынуждены перебазироваться в Киев. На каком-то этапе в клубе, напомним, отказались от подписания дорогостоящих новобранцев, а потому удерживать имеющиеся в наличии активы было единственным логичным решением. Дентиньо на тот момент был уже адаптирован к украинским реалиям, хотя вряд ли болельщики «Шахтера» забыли эпизод, произошедший летом 2014 года, когда после спарринга с «Лионом» сразу несколько футболистов отказались возвращаться в Украину, потребовав отпустить их в другие клубы. Среди бунтарей тогда нашлось место и для Дентиньо.

Спустя два года «Шахтер», продолжая отмалчиваться на трансферном рынке, предпочел продлить с Дентиньо контракт еще на пять лет, благодаря чему бразилец и задержался в Украине на чуть более чем десятилетие. «Горнякам» было важно иметь хотя бы минимальный кадровый баланс, чтобы продолжать соответствовать базовым для украинского футбола показателям футбольного благополучия – участвовать в Лиге чемпионов, конкурировать за победу в чемпионате, стараться успешно выступать на еврокубковой арене.

Впоследствии, когда в «Шахтере» все-таки поняли, что без подпитки извне больше вряд ли удастся удерживаться на столь высоком уровне, Дентиньо стал в стане «горняков» таким себе «первым другом» для молодых бразильцев, которых дончане выписывали из Южной Америки в невероятно раннем возрасте. Если Тайсон, Марлос и Исмаили помогали «горнякам» быть успешными на футбольном поле, то Дентиньо, прежде всего, отвечал за работу в раздевалке – он помогал адаптироваться, «брал под крыло», что в силу его характера было для бразильца вовсе несложно. Неудивительно, что тот же Тете рассказывал, что больше всего в «Шахтере» он из числа бразильцев общался с Дентиньо, хотя сам по себе молодой «горняк» вовсе не производил впечатления очень открытого парня, а потому для его адаптации в Украине было очень важно иметь под боком именно такого человека, как Дентиньо.

На футбольном поле Дентиньо подавляющему большинству болельщиков запомнился, пожалуй, лишь парой забитых мячей. Конечно же, в ворота мадридского «Реала». Первый он положил в легендарном львовском поединке ЛЧ-2015/16, когда гости перестреляли «горняков» в увлекательном матче – 4:3. Второй мяч Дентиньо в ворота «Реала» уже стал победным для «Шахтера» - в начале декабря минувшего года бразилец забил «бланкос» в Киеве, а команда Луиша Каштру добыла вторую в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов победу над «Реалом» (2:0).

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Всего же на еврокубковой арене за «Шахтер» Дентиньо отличился аж… тремя забитыми мячами! Помимо двух, отправленных в сетку ворот «Реала», бразилец забивал еще турецкому «Кайсериспору» (4:0) в Лиге Европы-2016/17. Согласитесь, это слишком мало, как для игрока, которого Пеле называл наследником «Зубастика» Роналдо. Впрочем, Дентиньо наверняка это понимает и сам.

В свои 32 года Дентиньо находится на финишной прямой в футболе. В Бразилии поговаривают, что универсальный полузащитник (подобное описание игровой позиции стало для Дентиньо, пожалуй, наиболее логичным за время выступлений в «Шахтере») в ближайшее время планирует вернуться на родину, где рассмотрит имеющиеся у него варианты. Предполагалось, что вернуть опытного игрока пожелает «Коринтианс», но пока родной для Дентиньо клуб наотрез отказывается договариваться со своим воспитанником. Во-первых, многие болельщики пеняют руководству на откровенно провальную статистику игрока в «Шахтере». Во-вторых, Дентиньо придется платить хорошие, по меркам Бразилии, деньги, которых он, очевидно, вряд ли заслуживает.

Но даже если Дентиньо не удастся перед футбольной пенсией как следует «стукнуть дверью», он все равно рискует остаться на родине известной в медийной среде фигурой. Все дело в том, что супругой экс-хавбека «Шахтера» является известная тамошняя модель Дани Соуза, которая, по оценкам многих друзей семьи Дентиньо, решает едва ли не подавляющее большинство проблем, которые возникают на их жизненном пути. Говоря проще – Дентиньо так и остался большим ребенком, долгое время баловавшимся игрой в футбол, где у него все шло по накатанной. В «Шахтере» его проблемы решались администрацией, в семье – женой. Что-либо еще доказывать самому себе бразилец, видимо, так и не посчитал нужным.

Жена Дентиньо: бразильская Ира Морозюк, или Девушка со сложной судьбой

Даже на фоне своей супруги жизнь у Дентиньо не была такой сложной – ни в Бразилии, ни в Украине. Возможно, плохое изучение личностного фактора для этого бразильца и стало главным провалом селекции «Шахтера», который помешал Дентиньо достигнуть высот, а «горнякам» заполучить еще одного топ-кудесника мяча в истории. У него все просто складывалось так, как должно было. Вернее, как устраивало. Преодолевать дополнительные сложности для этого просто было не нужно. Даже в ситуации с Тайсоном, который на каком-то этапе начал конфликтовать с Луишем Каштру, Дентиньо не оказался способен что-либо поменять, и чем-то помочь команде. Для всех он являлся просто «рубаха-парнем» - веселым, общительным, но категорически уходящим от проблем.

Что ж, пожалуй, и хорошо, что время Дентиньо в «Шахтере» завершилось. В команде Де Дзерби, как минимум внешне, нет места для излишней «ванили», если итальянец действительно постарается сделать из нее боевой и амбициозный коллектив для решения более серьезных задач, нежели два гола «Реалу» за десять лет…