Экс-игрок Шахтера ведет переговоры с середняком чемпионата Турции

В услугах Дентиньо всерьез заинтересован «Газиантеп»

  • 02.01.2022 20:59
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Экс-игрок Шахтера ведет переговоры с середняком чемпионата Турции
© Instagram. Дентиньо

Бывший хавбек «Шахтера» Дентиньо, который покинул донецкий клуб в конце минувшего года, близок к тому, чтобы продолжить карьеру в стане середняка чемпионата Турции «Газиантепа».

В услугах 32-летнего бразильца лично заинтересован технический директор «Газиантепа» Эрол Булут, и турецкая сторона уже провела первые переговоры с представителями Дентиньо.

В настоящий момент стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам, и официально о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Дентиньо интересен пяти клубам из Бразилии.

Источник — Haber365

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