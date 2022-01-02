Экс-игрок Шахтера ведет переговоры с середняком чемпионата Турции

Бывший хавбек «Шахтера» Дентиньо, который покинул донецкий клуб в конце минувшего года, близок к тому, чтобы продолжить карьеру в стане середняка чемпионата Турции «Газиантепа».

В услугах 32-летнего бразильца лично заинтересован технический директор «Газиантепа» Эрол Булут, и турецкая сторона уже провела первые переговоры с представителями Дентиньо.

В настоящий момент стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам, и официально о трансфере может быть объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Дентиньо интересен пяти клубам из Бразилии.