Дентиньо интересуются пять клубов из Бразилии

32-летний бывший полузащитник «Шахтера» Дентиньо имеет пять вариантов продолжения карьеры на родине.
По данным журналиста Жоао Педро Сгарби, в услугах Дентиньо заинтересованы «Крузейро», «Сан-Паулу», «Сантос», «Форталеза» и «Ботафого».
Также источник отмечает, что Дентиньо остался разочарованным отсутствием интереса к нему со стороны родного «Коринтианса».
Informação 👇— João Pedro Sgarbi (@jprsgarbi) December 27, 2021
Dentinho tem sondagens de 5 clubes para voltar ao futebol brasileiro: Fortaleza, Cruzeiro, Botafogo, Santos e São Paulo.
O atleta ficou chateado por não receber retorno do Corinthians e, segundo informações, já deixou claro que vai dar a vida pelo novo clube.
Напомним, в ноябре у Дентиньо закончился контракт с «Шахтером», и с тех пор футболист имеет статус свободного агента.
В Украине бразилец провел десять с половиной лет, перебравшись в стан «горняков» летом 2011-го из «Коринтианса» за 7,5 миллионов евро.
Источник — Sport.ua
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