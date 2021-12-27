Дентиньо интересуются пять клубов из Бразилии

Экс-хавбек «Шахтера» продолжит карьеру на родине

  • 27.12.2021 20:35
  • 722 просмотра
  • 2 комментария
Дентиньо интересуются пять клубов из Бразилии
© Instagram. Дентиньо

32-летний бывший полузащитник «Шахтера» Дентиньо имеет пять вариантов продолжения карьеры на родине.

По данным журналиста Жоао Педро Сгарби, в услугах Дентиньо заинтересованы «Крузейро», «Сан-Паулу», «Сантос», «Форталеза» и «Ботафого».

Также источник отмечает, что Дентиньо остался разочарованным отсутствием интереса к нему со стороны родного «Коринтианса».

Напомним, в ноябре у Дентиньо закончился контракт с «Шахтером», и с тех пор футболист имеет статус свободного агента.

В Украине бразилец провел десять с половиной лет, перебравшись в стан «горняков» летом 2011-го из «Коринтианса» за 7,5 миллионов евро.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 27.12.2021 21:12
    +2
    Face Control, 27.12.2021 20:47
    Бывший игрок великого Шахтёра, что тут сказать.
    Чувак в Киеве уже экскурсии водят в квартиру Дентинью, яныка Межигорье плачет в сторонке
    Красава Рината разводил за 10 лет
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.12.2021 20:47
    -4
    Бывший игрок великого Шахтёра, что тут сказать.
    Ссылка
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