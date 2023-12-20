36-летний экс-форвард Шахтера стал свободным агентом

Бывший форвард «Шахтера» Марсело Морено объявил об уходе из эквадорского клуба «Индепендьенте дель Валье», с которым у него 31 декабря завершается срок действия контракта.

«Спасибо, «Индепендьенте дель Валье». Отличный клуб, полный отличных профессионалов. Большое спасибо, Эквадор. Всем фанатам, которые всегда хорошо относились ко мне, желаю вам больших успехов. Теперь мне придется столкнуться с новыми профессиональными задачами», - сообщил Морено в своем аккаунте в Instagram.

Морено перешел в «Индепендьенте дель Валье» весной нынешнего года, подписав контракт до конца 2023-го с опцией пролонгации еще на сезон. Сыграл 33 матча за команду во всех турнирах, отличившись 4 голами.

Ранее 36-летний Морено объявил о завершении международной карьеры.