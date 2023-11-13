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Чемпионат мира
13 ноября 2023, 22:06 |
1466
0

Экс-форвард Шахтера объявил о завершении международной карьеры

Марсело Морено заканчивает выступления в сборной Боливии

13 ноября 2023, 22:06 |
1466
0
Экс-форвард Шахтера объявил о завершении международной карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Морено (№ 9)

36-летний форвард эквадорского «Индепендьенте дель Валье» Марсело Морено объявил о завершении международной карьеры.

Ближайшие два матча в рамках отбора на ЧМ-2026 против Перу (16 ноября) и Уругвая (22 ноября) станут для опытного нападающего последними в футболке национальной сборной Боливии.

«Мне пришлось принять это решение вместе с семьей, с друзьями, и я думаю, что завершил цикл в боливийской футбольной команде. Эти две игры будут последними, в которых я смогу представлять свою страну, свою команду», – заявил Морено.

Марсело Морено является лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Боливии (31 гол), а также рекордсменом команды по числу сыгранных матчей (106).

С 2008 по 2012 годы боливиец был на контракте в «Шахтере», с которым становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок УЕФА и дважды поднимал над головой Кубок Украины.

Напомним, 31 октября сборная Боливии получила нового главного тренера, которым стал экс-ассистент Мирчи Луческу в «Шахтере» Антонио Карлос Заго.

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Марсело Морено Индепендьенте дель Валье Шахтер Донецк сборная Боливии по футболу завершение карьеры ЧМ-2026 по футболу
Источник D10 Paraguay
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