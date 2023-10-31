Попробует сотворить сенсацию. Экс-тренер Шахтера возглавил сборную Боливии

54-летний бразильский специалист Антонио Карлос Заго получил назначение на должность главного тренера национальной сборной Боливии по футболу.

Подробности соглашения Заго с Боливийской футбольной федерацией в настоящий момент остаются неизвестными, однако перед тренером поставлена задача вывести команду в финальную часть ЧМ-2026, который состоится на полях США, Канады и Мексики.

Сборная Боливии неудачно стартовала в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, проиграв все четыре стартовые поединка и в настоящий момент занимает последнее, десятое, место в квалификационной группе.

Чтобы получить прямую путевку на ЧМ-2026 от Южной Америки боливийцам требуется финишировать не ниже шестой строчки. Седьмое место позволит команде сыграть межконтинентальный плей-офф.

Напомним, Антонио Карлос Заго являлся ассистентом Мирчи Луческу в «Шахтере» с 2013 по 2015 годы. В последнее время специалист возглавлял бразильскую «Коритибу», которую принял в апреле нынешнего года, но уже в июне был отправлен в отставку.