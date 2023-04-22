ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Коритибу

53-летний специалист Антонио Карлос Заго стал новым главным тренером команды бразильской Серии А «Коритиба».

Контракт с тренером, который ранее являлся ассистентом Мирчи Луческу в донецком «Шахтере», рассчитан на сезон-2023.

«Я очень рад возможности возглавить великую бразильскую футбольную команду и вернуться в свою страну. Давайте все вместе с большим единством пойдем к достижению поставленных целей», — прокомментировал событие Заго.

NOVO COMANDANTE NA ÁREA! 🇳🇬



O treinador Antônio Carlos Zago chegou hoje para assumir o comando técnico do Coritiba.



Muito sucesso nessa nova jornada.



🖌️ Luís Lisbôa | Coritiba pic.twitter.com/gG53tvcXN3 — Coritiba (@Coritiba) April 22, 2023

В «Шахтере» Заго работал с октября 2013 по июнь 2015 годов, а его крайней работой в футболе была должность главного тренера боливийского «Боливара».