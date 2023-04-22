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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Коритибу
Бразилия
22 апреля 2023, 21:00 |
1662
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Коритибу

Антонио Карлос Заго получил новый вызов в карьере

22 апреля 2023, 21:00 |
1662
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Шахтера возглавил Коритибу
ФК Коритиба. Антонио Карлос Заго

53-летний специалист Антонио Карлос Заго стал новым главным тренером команды бразильской Серии А «Коритиба».

Контракт с тренером, который ранее являлся ассистентом Мирчи Луческу в донецком «Шахтере», рассчитан на сезон-2023.

«Я очень рад возможности возглавить великую бразильскую футбольную команду и вернуться в свою страну. Давайте все вместе с большим единством пойдем к достижению поставленных целей», — прокомментировал событие Заго.

В «Шахтере» Заго работал с октября 2013 по июнь 2015 годов, а его крайней работой в футболе была должность главного тренера боливийского «Боливара».

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Антонио Карлос Заго Коритиба назначение тренера чемпионат Бразилии по футболу
Источник ФК Коритиба
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