Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-ассистент Луческу может возглавить бразильскую Куритибу
Бразилия
19 апреля 2023, 22:18 |
212
0

Экс-ассистент Луческу может возглавить бразильскую Куритибу

Антонио Карлос Заго вскоре вернется к активной тренерской деятельности

19 апреля 2023, 22:18 |
212
0
Экс-ассистент Луческу может возглавить бразильскую Куритибу
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Карлос Заго

Бывший ассистент Мирчи Луческу в «Шахтере» Антонио Карлос Заго в ближайшее время возглавит бразильскую «Куритибу».

Сообщается, что стороны практически согласовали все детали сотрудничества, и от официального назначения 53-летнего специалиста отделяет буквально несколько часов.

Крайней работой Заго в футболе был «Боливар», который бразилец приводил к чемпионству летом минувшего года, но спустя несколько месяцев покинул свою должность.

С октября 2013 по июнь 2015 годов Антонио Карлос Заго был ассистентом главного тренера «Шахтера», которым в то время являлся румын Мирча Луческу.

По теме:
Луис Энрике исключен из претендентов на тренерское кресло Челси
Фонсекой интересуется клуб из АПЛ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Куритиба Антонио Карлос Заго назначение тренера Мирча Луческу чемпионат Бразилии по футболу
Источник COXAnautas
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус
Футбол | 18 апреля 2023, 23:26 0
ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус
ВИДЕО. Перед началом матча 1/4 финала ЛЧ Челси – Реал произошел казус

На старте топ-поединка не включили гимн Лиги чемпионов

Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Футбол | 19 апреля 2023, 01:46 2
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ
Сетка плей-офф. Определены два из четырех полуфиналистов ЛЧ

«Реал» и «Милан» вышли в полуфинал главного еврокубкового турнира

Игорь КОСТЮК: «Боль и Яцык уже готовы играть на уровне УПЛ»
Футбол | 19.04.2023, 15:37
Игорь КОСТЮК: «Боль и Яцык уже готовы играть на уровне УПЛ»
Игорь КОСТЮК: «Боль и Яцык уже готовы играть на уровне УПЛ»
Гарантирует ли себе Италия финал ЛЧ? Составы на матч Интер – Бенфика
Футбол | 19.04.2023, 20:45
Гарантирует ли себе Италия финал ЛЧ? Составы на матч Интер – Бенфика
Гарантирует ли себе Италия финал ЛЧ? Составы на матч Интер – Бенфика
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Футбол | 19.04.2023, 00:30
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Роналду проиграл с Аль-Насром. Шансы на чемпионство резко упали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Месси или Роналду? Для меня выбор очевиден»
18.04.2023, 21:05 9
Футбол
7 тысяч человек. Стало известно о пропавших без вести украинских военных
7 тысяч человек. Стало известно о пропавших без вести украинских военных
18.04.2023, 18:12
Война
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
Договоренность Реброва с УАФ, пожизненный бан Севидова, триумф Конотоп
18.04.2023, 06:06
Другие виды
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
Пришлось отложить. ВСУ планировали контрнаступление на конец апреля
17.04.2023, 17:28 5
Война
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я ни от чего не отказывался»
18.04.2023, 09:55 1
Футбол
7 шайб. Украина в ярком матче обыграла Литву
7 шайб. Украина в ярком матче обыграла Литву
18.04.2023, 20:49
Хоккей
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
5 бразильцев, игравших за Шахтер, которых вы вряд ли вспомните
18.04.2023, 09:16 20
Футбол
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
18.04.2023, 23:59 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности