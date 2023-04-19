Экс-ассистент Луческу может возглавить бразильскую Куритибу

Бывший ассистент Мирчи Луческу в «Шахтере» Антонио Карлос Заго в ближайшее время возглавит бразильскую «Куритибу».

Сообщается, что стороны практически согласовали все детали сотрудничества, и от официального назначения 53-летнего специалиста отделяет буквально несколько часов.

Крайней работой Заго в футболе был «Боливар», который бразилец приводил к чемпионству летом минувшего года, но спустя несколько месяцев покинул свою должность.

С октября 2013 по июнь 2015 годов Антонио Карлос Заго был ассистентом главного тренера «Шахтера», которым в то время являлся румын Мирча Луческу.