Экс-ассистент Луческу может возглавить бразильскую Куритибу
Антонио Карлос Заго вскоре вернется к активной тренерской деятельности
Бывший ассистент Мирчи Луческу в «Шахтере» Антонио Карлос Заго в ближайшее время возглавит бразильскую «Куритибу».
Сообщается, что стороны практически согласовали все детали сотрудничества, и от официального назначения 53-летнего специалиста отделяет буквально несколько часов.
Крайней работой Заго в футболе был «Боливар», который бразилец приводил к чемпионству летом минувшего года, но спустя несколько месяцев покинул свою должность.
С октября 2013 по июнь 2015 годов Антонио Карлос Заго был ассистентом главного тренера «Шахтера», которым в то время являлся румын Мирча Луческу.
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